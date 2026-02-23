Nueva York blanco: la «bomba ciclónica» deja la mayor nevada en 5 años y paraliza el noreste de EE.UU.

Personas caminan por Bethesda Terrace en Central Park el 23 de febrero de 2026 en Nueva York. Foto: CNN Estados Unidos.-

La costa este de los Estados Unidos enfrenta este lunes 23 de febrero 2026 una de las tormentas invernales más feroces de la década. El fenómeno, que los meteorólogos han calificado oficialmente como una bombogénesis (o bomba ciclónica) debido a su estrepitosa caída de presión, ha sepultado bajo la nieve a cinco estados.

En la Ciudad de Nueva York, el paisaje idílico de Central Park esconde una realidad logística crítica: la ciudad registra su mayor acumulación de nieve desde febrero 2021, transformando la rutina urbana en un desafío de supervivencia.

El impacto en la Gran Manzana: récords y calles bloqueadas tras la fuerte tormenta de nieve en Nueva York

Hasta las primeras horas de este lunes, Central Park ya registraba más de 38 centímetros de nieve, una cifra que no se alcanzaba en un solo sistema desde hace más de un lustro. Sin embargo, los alrededores de la ciudad enfrentan situaciones aún más extremas:

Islip y Long Island : registran acumulados de hasta 57 centímetros.

: registran acumulados de hasta 57 centímetros. Newark (NJ) : con 46 centímetros, vive su nevada más intensa desde 2016.

: con 46 centímetros, vive su nevada más intensa desde 2016. Operativo masivo: el Departamento de Saneamiento de NY desplegó 2.300 máquinas quitanieves y 2.600 trabajadores en turnos de 24 horas para intentar liberar las arterias principales ante una nieve que cae a un ritmo de hasta 7,5 cm por hora.

Nueva York bajo la nieve: caos en el transporte y «vientos de huracán»

La tormenta no solo es nieve; el viento es el otro gran protagonista. Se han registrado ráfagas de hasta 135 km/h en Montauk Point, superando la fuerza de un huracán categoría 1.

Vuelos : más de 10.000 operaciones aéreas han sido canceladas entre el domingo y el martes, afectando principalmente a los aeropuertos JFK, LaGuardia, Newark y Boston Logan.

: más de 10.000 operaciones aéreas han sido canceladas entre el domingo y el martes, afectando principalmente a los aeropuertos JFK, LaGuardia, Newark y Boston Logan. Cortes de energía: cerca de 400.000 usuarios se encuentran sin suministro eléctrico en el noreste. Nueva Jersey es el estado más afectado con más de 116.000 hogares a oscuras debido a la combinación de nieve pesada y ráfagas violentas.

Nueva York bajo la nieve: qué esperar para las próximas horas

Aunque se espera que la nieve comience a disiparse hacia la tarde en Nueva York, el sistema se desplaza ahora con toda su fuerza hacia Boston, donde las condiciones de ventisca (blizzard) ya están reduciendo la visibilidad a niveles nulos.

Los expertos advierten que viajar sigue siendo «extremadamente peligroso o imposible». La acumulación total de la temporada en Nueva York ya alcanza los 95 centímetros, convirtiéndose en el invierno más nival en años.