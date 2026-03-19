Qatar dijo que los ataques de Irán redujeron un 17% su capacidad de exportación de gas

El ministro de Energía de Qatar declaró que los ataques contra las instalaciones energéticas del país reducirán la capacidad de exportación de gas natural licuado (GNL) en un 17%, una pérdida estimada de 20.000 millones de dólares en ingresos anuales.

GNL: Qatar perderá US$20.000 millones anuales y tardará años en recuperarse

«La reparación de los daños sufridos por las instalaciones de GNL llevará entre tres y cinco años. El impacto se sentirá en China, Corea del Sur, Italia y Bélgica», declaró Saad Sherida Al Kaabi, en un comunicado.

El ministro añadió que, debido a esta situación, el país se ve obligado a declarar «fuerza mayor» durante hasta cinco años en algunos contratos de GNL a largo plazo, un término legal que le permite incumplir los contratos de exportación de gas que tiene firmados por causas ajenas a su competencia.

En paralelo, el FMI se mostró preocupado por la inflación global tras la guerra. El Fondo Monetario Internacional indicó que está monitoreando los efectos de la guerra en Irán sobre la inflación y la producción mundiales.

«De prolongarse (la guerra), el aumento de los precios de la energía provocará una subida general de la inflación», afirmó Julie Kozack, portavoz principal del FMI, durante una conferencia de prensa.

Asimismo, Trump pidió a Netanyahu detener ataques a infraestructura energética en Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que instó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a que no volviese a atacar yacimientos de gas en Irán, después de que Teherán golpeara instalaciones energéticas qataríes.

«Le dije ‘No hagas eso’, y no lo hará», dijo Trump tras recibir en el Despacho Oval a la primera ministra japonesa.

Con información de AFP