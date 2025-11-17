Condenaron a pena de muerte la ex primera ministra de Bangladesh por crímenes de lesa humanidad

El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladesh condenó este lunes a pena de muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina por considerarla culpable de crímenes de lesa humanidad durante la represión de las protestas de 2024, que culminaron con su dimisión y huida a India, donde continúa exiliada.



«Por sus cargos (de crímenes de lesa humanidad) hemos decidido imponerle sólo una sentencia, que es la pena de muerte», dijo el juez Golam Mortuza Mozumder, indicó en la lectura del veredicto retransmitido por la cadena de televisión de Bangladés BTV.

Justo después de la lectura de la sentencia, los asistentes a la sala del tribunal en Daca lanzaron vítores y mostraron su entusiasmo.

Bangladesh pide la entrega inmediata de Hasina

El Gobierno interino de Bangladesh, liderado por Muhammad Yunus, ha pedido a la India que «entregue de inmediato» a Hasina.

Según el Ejecutivo provisional, el tratado de extradición vigente entre la India y Bangladés obliga a la entrega de Hasina y Kamal tras su condena por el Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladés (ICT, por sus siglas en inglés).

Otras condenas

Antes de la condena final, el tribunal ya había impuesto a Hasina una sentencia de cadena perpetua por otro de los hechos del expediente, al considerarla responsable de incitar a la violencia, ordenar el uso de armas letales contra los estudiantes que protestaban y no tomar medidas para evitar los abusos.

El exministro del Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, también fue condenado a muerte en el mismo caso, mientras que el exinspector general de policía Chowdhury Abdullah Al-Mamun —quien declaró como testigo del Estado— recibió una pena reducida de cinco años de prisión.

Según el fallo, la condena capital contra Hasina corresponde a su responsabilidad en el tiroteo y asesinato de seis manifestantes desarmados en Daca el 5 de agosto del año pasado, uno de los episodios más graves de la represión del levantamiento estudiantil.

El tribunal revisó cinco cargos en total, que incluían asesinato, intento de asesinato, torturas, otros actos inhumanos y la omisión deliberada de impedir abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y militantes de la Liga Awami (partido entonces de Gobierno).

EFE