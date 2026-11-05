Crisis bancaria en Paraguay: piden juicio político para destituir al presidente y crecen las protestas por los depósitos congelados

La situación en Paraguay es crítica y la tensión crece con el paso de las horas. El miércoles, diputados opositores presentaron ante el Congreso un pedido de juicio político para destituir al presidente Santiago Peña y al vicepresidente Pedro Alliana. La presentación llega en medio del conflicto bancario que dejó a unos tres millones de personas con sus depósitos congelados.

Mientras en el arco político le hacen frente al oficialismo, cientos de manifestantes salen a las calles de Asunción para reclamar la devolución del dinero. Una situación que terminó con incidentes debido a que la Policía utilizó gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersarlos.

Crisis en Paraguay: buscan destituir a Santiago Peña

La presentación para destituir al presidente fue impulsada por legisladores opositores y disidentes del oficialismo. Se concretó después de que el Banco Central de Paraguay interviniera Ueno Bank, una de las mayores entidades financieras del país, por insuficiencia de capital.

El diputado Mauricio Espínola confirmó a la agencia AFP que el pedido reunió las firmas necesarias para ser tratado en la Cámara de Diputados. La sesión fue convocada para este 5 de noviembre.

En el escrito se solicita iniciar un juicio político contra Peña por «el mal desempeño de sus funciones en el ejercicio del cargo». El presidente paraguayo también enfrenta cuestionamientos por un presunto conflicto de intereses y por el aumento de su patrimonio

La crisis en Paraguay estalló el martes cuando el Banco Central resolvió intervenir Ueno Bank y suspender sus servicios. Como resultado, casi la mitad de los 6,4 millones de habitantes del país vecino que tienen cuentas en ese banco se vieron afectados ya que su dinero quedó congelado.

El escándalo también provocó la renuncia del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y derivó en la detención de ocho directivos de la entidad después de una denuncia presentada por el organismo regulador ante la Justicia.

Crisis en Paraguay: represión en las protestas

Luego de que estallara el conflicto, cientos de personas salieron a manifestarse en Asunción para reclamar la devolución de sus ahorros y exigieron la salida del presidente.

Según constató la agencia AFP, «devuelvan nuestra plata» y «juicio a Santi Peña» fueron algunas de las consignas que se escucharon durante la movilización.

La protesta derivó en enfrentamientos entre manifestantes y personal policial que, para dispersar a la multitud, recurrió al uso de camiones hidrantes y gases lacrimógenos. Pese al operativo, numerosas personas continuaron con la movilización.

Ante la magnitud de la crisis, el Gobierno paraguayo anunció un mecanismo para devolver una parte de los depósitos congelados. Peña anunció este miércoles una ley aprobada rápidamente por el Congreso que, según explicó, «permitirá a los ahorristas cobrar en el menor tiempo posible una parte de los fondos de garantía a fin de que los recursos vuelvan a las manos de quienes corresponde».

La norma establece que los pagos deberán realizarse en los próximos cinco días. Por su parte, el Banco Central precisó que los afectados recibirán un primer desembolso de hasta 10 millones de guaraníes, equivalentes a unos 1675 dólares.