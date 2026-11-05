Nico Paz, el jugador más determinante de la Champions que ilusiona a la Selección Argentina

Nico Paz vive el mejor momento de su carrera y está en boca de todos. Consolidado en el modesto Como de Italia, el jugador de la Selección Argentina brilló en el tremendo 9-1 de su equipo ante Lens, en Francia, y sus números son increíbles, superiores a estelares como Harry Kane, Kylian Mbappé o Raphinha. Si se estadísticas se trata, nadie lo iguala.

En las cuatro fechas que acumula la fase regular de la Champions League, Nico tiene ocho goles de participación directa: tres convertidos y cinco por asistencias. Su aporte ante el equipo francés fue de una conquista y dos pases de «tomá y hacelo». Ningún otro delantero de elite supera esa cifra.

Todo se dio en un encuentro donde el Como de Cesc Fàbregas aplastó a los franceses. Venían de golear también al Manchester United como local en un debut del torneo, donde en este momento son el cuarto clasificado de la fase general con tres victorias y una derrota.

Brilla en la liga y se viene para Argentina

Y el brillo de Como es a dos puntas porque también está prendido en la zona alta de la Serie A de Italia, donde marcha en la cuarta posición. Todo en medio de una explosión absolutamente innegable de su número 10, que llegó al club del norte itálico a cambio de 60 millones de euros, proveniente del Real Madrid.

¿Y si se queda con la 10 que dejó Lionel? Nico también mostró destellos de calidad en la Albiceleste. (Clarín Fotografía)

En el cómputo de las dos competencias, Paz acumula 6 goles y 8 asistencias en esta temporada y en apenas 13 partidos. Está claro que a partir de estas producciones, asoma como una pieza clave para la Selección Argentina, que en la próxima ventana de fecha FIFA se medirá con Uruguay y Costa Rica, entre el 13 y 17 de este mes. Ya fue convocado por Lionel Scaloni y con este nivel, tal vez, se puede ganar la camiseta Nº 10 que dejó el gran Lionel Messi.