Crisis en Bolivia: el presidente Rodrigo Paz agradeció el apoyo de Milei ante los bloqueos

En medio de la crisis política y social que atraviesa Bolivia, el presidente Rodrigo Paz Pereira destacó el apoyo brindado por el gobierno de Javier Milei para garantizar el abastecimiento en las regiones más afectadas por los bloqueos y protestas.

Según reveló el mandatario boliviano, ambos gobiernos coordinaron un puente aéreo con aeronaves Hércules para trasladar alimentos y productos esenciales hacia las ciudades de La Paz y El Alto, donde los cortes de rutas mantienen comprometido el ingreso de combustible, medicamentos y mercadería.

“Hemos estado en contacto de gobierno a gobierno. Quiero agradecer porque en momentos difíciles se ve la solidaridad de naciones hermanas”, expresó Paz durante una entrevista televisiva.

Puente aéreo para abastecer zonas aisladas

La asistencia logística permitió transportar provisiones desde Santa Cruz de la Sierra hacia distintos puntos afectados por las protestas, en un contexto de creciente tensión institucional y social en Bolivia.

El mandatario explicó además que otros países de la región también colaboraron con apoyo logístico. Entre ellos mencionó a Chile, Brasil y Ecuador.

Según sostuvo, varios gobiernos consideran que la situación interna boliviana representa “un ataque a la democracia” y siguen de cerca la evolución del conflicto.

Aunque aclaró que no mantuvo una conversación directa con Milei durante las últimas horas, Paz confirmó que existieron contactos permanentes entre funcionarios de ambos países.

“No tuve la oportunidad de hablar con el presidente, pero sí de enviar mensajes”, señaló.

La política exterior y el recuerdo de Argentina

Durante la entrevista, el presidente boliviano también habló sobre la estrategia internacional que busca impulsar desde su llegada al poder hace seis meses.

En ese sentido, aseguró que pretende mantener relaciones pragmáticas tanto con gobiernos alineados con Donald Trump como con administraciones de signo político diferente, como la de Luiz Inácio Lula da Silva.

“Primero tenemos nuestra relación con el vecindario”, afirmó. Y agregó: “Así como estuve con Trump, a los pocos días estaba con Lula. Todo aquello que sea de beneficio para Bolivia, lo vamos a utilizar”.

Paz también recordó parte de su infancia en Argentina, donde vivió exiliado junto a su familia durante los años de las dictaduras militares en la región.

“La primera vez que vi fútbol en mi vida fue en la Argentina, cerca de La Boca. Todo el mundo era de Boca y recuerdo haber visto a Bochini”, relató.

Finalmente, cerró con un mensaje de agradecimiento hacia el país vecino: “Argentina siempre recibió a los bolivianos con los brazos abiertos”.