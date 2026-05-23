Irán amenazó con «respuestas devastadoras» a Donald Trump si Estados Unidos continúa con los bombardeos

El régimen iraní volvió a elevar la tensión con Washington. El líder negociador Mohammad Bagher Ghalibaf aseguró que ampliará el conflicto más allá de Medio Oriente si Estados Unidos reanuda las ofensivas militares. Las amenazas llegan en medio de negociaciones por el programa nuclear iraní y advertencias del presidente Donald Trump.

Las declaraciones se conocieron luego de que el mandatario estadounidense afirmara que su Gobierno podría reanudar los ataques militares contra Irán si no se alcanza un acuerdo sobre el programa nuclear del país persa. El mandatario sostuvo que no permitirá que Teherán desarrolle armamento nuclear y advirtió que la posibilidad de una nueva ofensiva sigue sobre la mesa.

Irán amenazó con «respuestas devastadoras» a Donald Trump: las advertencias del régimen iraní

Desde Teherán, la Guardia Revolucionaria (La Fuerza Armada de élite en Irán) señaló que si se produce otra agresión, la guerra “se extenderá más allá de la región” y aseguró que Irán todavía no desplegó todo su potencial militar.

Ante este panorama, remarcaron que los próximos ataques podrían dirigirse a lugares “inesperados”, por lo cual la advertencia fue un llamado de atención para los países aliados con Estados Unidos o que no tomen postura política favorable para Irán.

El canciller iraní, Abbas Araqchi, también advirtió que» Un regreso a las hostilidades traerá muchas más sorpresas por parte del régimen«. En la misma línea, portavoces militares iraníes indicaron que podrían abrir nuevos frentes de combate si Estados Unidos decide avanzar nuevamente con operaciones militares.

El conflicto no sólo afecta a los compradores extrarregionales, sino también a algunos países del propio Golfo que importan GNL, como Kuwait, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos. Foto: gentileza.

Las amenazas se producen mientras continúan las negociaciones diplomáticas impulsadas por distintos mediadores internacionales para evitar una nueva escalada bélica. Sin embargo, las conversaciones no lograron avances concretos y la desconfianza entre ambas partes continúa creciendo.

Irán amenazó con «respuestas devastadoras» a Donald Trump: la postura de Estados Unidos y aliados

En paralelo, Estados Unidos y varios países aliados analizan escenarios ante una posible profundización del conflicto en Medio Oriente. Entre las principales preocupaciones aparece la situación en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo y gas.

La tensión entre Washington y Teherán se mantiene elevada desde hace meses, luego de los ataques conjuntos realizados por Estados Unidos e Israel contra instalaciones iraníes y la posterior respuesta militar del régimen.

La comunidad internacional sigue con atención el conflicto por el riesgo de una expansión regional que involucre a otros países de la zona. Desde el inicio del conflicto, el estrecho de Ormuz presentó ataques y amenazas a distintos barcos de transporte y comercialización industrial, por lo cual este escenario coloca en jaque el sistema económico de varias naciones dependientes del canal internacional.

Con información de infobae