Tiros y tensión cerca de la Casa Blanca: evacuaron a periodistas tras escucharse decenas de disparos

Momentos de máxima tensión se vivieron este sábado en las inmediaciones de la Casa Blanca, luego de que periodistas de la cadena CNN reportaran haber escuchado una seguidilla de disparos cerca de la residencia presidencial de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump se encontraba dentro del edificio al momento del incidente, mientras mantenía negociaciones relacionadas con un posible acuerdo con Irán, según informaron medios internacionales.

De acuerdo con los corresponsales presentes en la zona, el episodio ocurrió mientras realizaban una cobertura desde el North Lawn, el césped norte del complejo oficial. Tras escucharse las detonaciones, agentes del Servicio Secreto ordenaron evacuar inmediatamente el área y trasladar a los periodistas hacia la sala de conferencias de prensa de la Casa Blanca.

La periodista Selina Wang relató en sus redes sociales que estaba grabando un video con su teléfono celular cuando comenzaron los disparos.

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

“Sonaba como docenas de disparos de arma”, escribió la reportera, quien además aseguró que el personal de seguridad les indicó correr rápidamente hacia el interior del edificio.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no emitieron información oficial sobre el origen de los disparos ni confirmaron si hubo personas heridas durante el operativo.

Según reporteros de la agencia Agence France-Presse, efectivos policiales y distintas fuerzas de seguridad fueron desplegados rápidamente en los alrededores de la residencia presidencial. Como parte del operativo, varios accesos quedaron acordonados y personal de la Guardia Nacional bloqueó el ingreso a sectores restringidos cercanos a la Casa Blanca.