Netflix: José Coronado y Luis Zahera arrasan con una serie española de suspenso que no te deja despegar de la pantalla

Las series españolas de Netflix siguen conquistando al público con historias que combinan suspenso, acción y personajes intensos. Entre las producciones que vale la pena descubrir aparece Entrevías, una ficción protagonizada por José Coronado y Luis Zahera que se convirtió en una de las propuestas destacadas del género policial.

Con cuatro temporadas y 32 capítulos, la serie presenta una historia atravesada por la violencia urbana, el narcotráfico y los conflictos familiares. Su combinación de drama, tensión y momentos de humor la convierte en una alternativa para quienes buscan una producción atrapante para ver durante varios días.

De qué trata Entrevías, la serie española de Netflix

La historia gira alrededor de Tirso Abantos (José Coronado), un exmilitar de carácter fuerte que administra una ferretería en un barrio de Madrid marcado por la inseguridad y el avance de las bandas criminales.

Acostumbrado a vivir bajo sus propias reglas, Tirso intenta mantenerse alejado de los problemas. Sin embargo, todo cambia cuando descubre que su nieta Irene se encuentra involucrada en un entorno peligroso, relacionado con el narcotráfico.

Decidido a protegerla, el protagonista comienza a enfrentarse con los delincuentes que controlan el barrio, sin imaginar las consecuencias que tendrán sus decisiones.

A medida que avanza la trama, los conflictos familiares se mezclan con investigaciones policiales, traiciones y situaciones cada vez más arriesgadas.

José Coronado y Luis Zahera: la dupla que sostiene el suspenso

Uno de los principales atractivos de Entrevías es el trabajo de sus protagonistas.

José Coronado interpreta a Tirso Abantos, un hombre rígido, impulsivo y profundamente contradictorio. Aunque suele mostrarse distante, su preocupación por la familia lo lleva a involucrarse en situaciones que ponen a prueba sus propios límites.

Por su parte, Luis Zahera interpreta a Ezequiel Fandiño, un policía de métodos poco convencionales que se mueve entre la legalidad y las zonas más oscuras del barrio.

Su personaje aporta ironía, tensión y momentos inesperados, convirtiéndose en una pieza fundamental de la historia.

La relación entre ambos es uno de los elementos más interesantes de la ficción: mientras Tirso representa la disciplina y las reglas tradicionales, Ezequiel suele resolver los problemas de maneras imprevisibles.

Cuántos capítulos tiene Entrevías y por qué es ideal para maratonear

Entrevías tiene cuatro temporadas y un total de 32 episodios, por lo que ofrece una historia extensa, pero con una estructura que permite avanzar a buen ritmo.

Cada temporada desarrolla nuevos conflictos y profundiza en las relaciones entre los personajes, mientras el peligro aumenta en el barrio.

La serie combina varios elementos que suelen atraer a los fanáticos del suspenso:

Acción y narcotráfico: enfrentamientos entre bandas criminales y situaciones de riesgo.

enfrentamientos entre bandas criminales y situaciones de riesgo. Drama familiar: una relación compleja entre un abuelo y su nieta.

una relación compleja entre un abuelo y su nieta. Personajes imprevisibles: protagonistas que no siempre toman las decisiones esperadas.

protagonistas que no siempre toman las decisiones esperadas. Humor e ironía: especialmente a través del personaje interpretado por Luis Zahera.

especialmente a través del personaje interpretado por Luis Zahera. Giros inesperados: conflictos que cambian el rumbo de la historia.

Aunque no es una miniserie, sus episodios permiten organizar una maratón durante varios días.

Quiénes integran el elenco de Entrevías en Netflix

Además de José Coronado y Luis Zahera, la producción cuenta con un elenco de reconocidos intérpretes españoles y latinoamericanos.

Entre sus protagonistas se encuentran:

José Coronado , como Tirso Abantos.

, como Tirso Abantos. Luis Zahera , como Ezequiel Fandiño.

, como Ezequiel Fandiño. Nona Sobo , como Irene.

, como Irene. Felipe Londoño , como Nelson.

, como Nelson. Laura Ramos , como Gladys.

, como Gladys. Manolo Caro , como Sanchís.

, como Sanchís. Itziar Atienza, como Amanda.

La diversidad de personajes permite que la ficción explore diferentes historias relacionadas con la familia, la delincuencia y las tensiones sociales.

Dónde ver Entrevías y por qué sigue siendo una buena opción en Netflix

Entrevías está disponible en Netflix y es una alternativa para quienes disfrutan de las historias policiales españolas, especialmente las que combinan acción con conflictos personales.

A diferencia de otros thrillers centrados exclusivamente en resolver un crimen, esta producción construye su historia alrededor de un protagonista que intenta proteger a su familia en un entorno cada vez más peligroso.

Con José Coronado y Luis Zahera al frente, la serie ofrece personajes intensos, enfrentamientos y una trama que invita a seguir mirando un capítulo detrás de otro.