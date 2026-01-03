Crisis en Venezuela: la ONU convocó una sesión de emergencia tras la captura de Nicolás Maduro

El Consejo de Seguridad de la ONU fue convocado de urgencia en Nueva York luego de los bombardeos en Venezuela y la confirmación de que Nicolás Maduro fue capturado por tropas estadounidenses.

Una sesión urgente en la ONU que tensiona el escenario internacional

La convocatoria fue impulsada de manera conjunta por Rusia, China y Colombia ante lo que consideraron un hecho de extrema gravedad institucional. El debate se desarrollará este mediodía en la sede de Naciones Unidas.

Estados Unidos estará representado por su embajador ante la ONU, Mike Waltz, quien expondrá la postura oficial de Washington. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el diplomático presentará información de inteligencia vinculada a actividades de narcotráfico.

Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos.

Waltz argumentará que las acciones militares responden a la “legítima defensa colectiva”. En tanto el embajador ruso calificó la captura de Maduro como un “secuestro internacional” y denunció una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas. Moscú alertó que este antecedente debilita los principios del derecho internacional.

Bombardeos en Venezuela, daños estratégicos y riesgo energético

China emitió una comunicación oficial en la que instó al “cese inmediato de las hostilidades” y advirtió que la estabilidad energética regional se encuentra en riesgo crítico. Beijing mantiene intereses en la infraestructura petrolera venezolana afectada por los bombardeos.

En Colombia, el presidente Gustavo Petro ordenó el acuartelamiento de las fuerzas en la frontera y solicitó a la OEA una condena unánime. Las divisiones internas del organismo dificultan, por el momento, una resolución conjunta.

En Venezuela, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, no apareció en medios tras los ataques iniciales sobre Fuerte Tiuna. El Gobierno decretó el “Estado de conmoción exterior”, que otorga facultades extraordinarias a los mandos militares para el control del orden público.