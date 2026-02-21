Declaración de Delhi: 86 países sellaron el mayor acuerdo global sobre inteligencia artificial

La Cumbre de Impacto IA 2026 concluyó este sábado en Nueva Delhi con la rúbrica de la «Declaración de Delhi«, consolidándose como el mayor acuerdo diplomático de la historia sobre inteligencia artificial.

IA: potencias firman un pacto para regular la carrera tecnológica

El consenso alcanza a 86 países y dos organizaciones internacionales, incluyendo a potencias como Estados Unidos, China y la Unión Europea, tras una prórroga en el cierre del evento debido a profundas divergencias en la redacción original.

El texto oficial, publicado por el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de India, sostiene que «la llegada de la IA marca un punto de inflexión en la trayectoria de la evolución tecnológica» y advierte que «las decisiones que tomemos hoy moldearán el mundo impulsado por la IA que heredarán las generaciones futuras».

El desbloqueo de las negociaciones, que permite sumar a 12 naciones que se resistían a suscribir el viernes, se produce al especificar que las directrices del documento son «voluntarias y no vinculantes».

Esta modificación resulta clave para integrar la postura de Estados Unidos, que se mantenía distante de la visión de líderes como Narendra Modi, Emmanuel Macron o Lula da Silva, quienes enfatizan la necesidad de democratizar la herramienta para neutralizar derivas autocráticas.

Los referentes de Silicon Valley que asistieron a la cita explicaron que la urgencia del acuerdo radica en que la tecnología podría alcanzar la «superinteligencia» en un plazo de apenas 24 meses, por lo que el documento afirma que «promover una IA segura, fiable y sólida es clave para construir confianza y maximizar los beneficios económicos y sociales».

Dentro de los ejes centrales del pacto, se destaca la creación del Trusted AI Commons, un almacén global de seguridad destinado a compartir protocolos que permitan frenar fallos técnicos antes de que se tornen peligrosos. Asimismo, los firmantes acuerdan una «carta de democratización» para facilitar que los países en desarrollo accedan a la compra de chips a precios justos, evitando quedar excluidos de la competencia tecnológica.

El acuerdo también pone el foco en la aplicación de modelos de acceso abierto en medicina y agricultura, al tiempo que establece un plan de contingencia laboral frente a la automatización masiva proyectada para los próximos cinco años.

El encuentro, que moviliza inversiones por 300.000 millones de dólares, finaliza como el primer intento internacional de gran escala por establecer un control humano sobre el avance tecnológico.

NA