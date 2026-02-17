«¿Cuál es la mejor playa de la Argentina?», fue la pregunta que se disparó esta temporada de verano en los buscadores y la inteligencia artificial eligió a una villa balnearia de Río Negro como el destino más destacado del país. El análisis ubicó a la playa rionegrina en el top de las recomendaciones para vacaciones y escapadas al mar.

La pregunta sobre cuál es la mejor playa argentina generó una respuesta concreta. “Numerosos viajeros y especialistas en turismo coinciden en destacar a Las Grutas, en la provincia de Río Negro, como una de las más bellas del país», explicó la IA al fundamentar su elección.

Por qué la inteligencia artificial eligió a Las Grutas como mejor playa argentina

La tecnología sostuvo que la diferencia está en su ubicación sobre el Golfo San Matías, donde se combinan aguas más templadas que en otros puntos del Atlántico y extensas playas de arena. El sistema analizó variables como temperatura del agua, paisaje y servicios turísticos.

“Uno de los principales motivos por los que Las Grutas suele encabezar los rankings es la temperatura del agua. A diferencia de otras playas del Atlántico argentino, donde el mar puede resultar frío incluso en verano, aquí las corrientes y la geografía del golfo permiten disfrutar de temperaturas más agradables para el baño. Esto la convierte en un destino ideal tanto para quienes buscan relajarse como para familias con niños”, argumentó la herramienta.

Las Grutas fue señalada por la IA como la mejor playa de Argentina para el verano. Foto: Marcelo Ochoa.

El informe también destacó el entorno natural. El paisaje fue definido como uno de sus “grandes atractivos”, con acantilados que ofrecen “vistas panorámicas impactantes” y que “forman cuevas y formaciones rocosas que le dan identidad al lugar”.

Infraestructura, paisaje y mar cálido: los atractivos de Las Grutas

Durante la marea baja, se forman amplias superficies de arena firme que permiten caminatas y actividades deportivas. El atardecer sobre la costa patagónica fue otro de los puntos considerados en la evaluación de la inteligencia artificial.

Además, la playa rionegrina “combina belleza natural con infraestructura turística desarrollada: cuenta con alojamientos, gastronomía variada y actividades náuticas”, según la IA. La respuesta se dio en el marco de consultas vinculadas a vacaciones de verano, destinos recomendados y turismo en la Patagonia.

El interés por la mejor playa argentina también llevó a comparar opciones internacionales. Ante una consulta sobre Brasil, la tecnología mencionó a Praia do Sancho, en Fernando de Noronha, como referencia en ese país, aunque en el plano nacional el veredicto ubicó a Las Grutas en el primer lugar de las recomendaciones.