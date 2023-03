Video: declararon un toque de queda en Miami Beach, tras la muerte de dos personas en tiroteos

El distrito de Miami Bech, en la Florida, vive horas de extrema alarma y conmoción luego de la muerte de dos personas en dos recientes tiroteos ocurridos cerca de la icónica calle Ocean Drive. Este domingo las autoridades decretaron el estado de emergencia y un toque de queda para garantizar la seguridad de los vecinos.

El toque de queda regirá a partir de las 11.59 pm de hoy, hasta las 6 am del lunes 20 de marzo. Se prevé restricciones similares al toque de queda desde el jueves 23 de marzo hasta el lunes 27.

La medida regirá en la zona de la ciudad delimitada por 23 Street y Dade Boulevard al norte (incluidas las propiedades que dan al lado norte de 23 Street o Dade Boulevard), Government Cut por el sur, la Bahía de Biscayne por el oeste y el Atlántico al este, según un informe emitido por las autoridades locales.

Según se supo, el toque de queda no se aplicará a la prestación de servicios esenciales, “tales como bomberos, policía y servicios hospitalarios, incluido el transporte de pacientes a los mismos, reparaciones de emergencia de servicios públicos, y las llamadas de emergencia por los médicos”.

“El toque de queda tampoco se aplicará a las personas que se desplacen a sus lugares de empleo para presentarse a trabajar y regresar a sus residencias después de concluido su trabajo”, detallaron las autoridades de Miami Beach.

Este fin de semana dos personas murieron en dos tiroteos cerca de Ocean Drive, en el condado de Miami Dade (Florida, EEUU), donde una multitud de personas celebraba las vacaciones por Spring Break.

En la noche del sábado, según varios testigos que se encontraban en un restaurante cercano a donde sucedieron los hechos, se escucharon entre cinco y siete disparos, que generaron pánico entre quienes festejaban en la concurrida zona.

En la escena del crimen, los efectivos policiales hallaron tres armas de fuego y detuvieron a un sospechoso. Hasta el momento se desconoce si la persona arrestada estuvo implicada directamente en el ataque armado.

Videos en redes sociales muestran el momento exacto en el que la víctima, que está tendida en el suelo, es atacada a tiros. Según se puede ver en las imágenes, la Policía llega inmediatamente al lugar e intentan reanimar al hombre, cuya vestimenta está manchada de sangre.

También se aprecia cómo una persona es esposada por las autoridades. La Policía de Miami Dade inició una investigación para determinar las causas que produjeron este incidente.

