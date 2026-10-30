10° Festival Internacional de la Torta Frita: Lamarque se prepara para premiar a la mejor receta

Hay quienes llevan su propio palo de amasar de madera, largo y grueso, y quienes prefieren uno de plástico que se llena con agua caliente para que la masa se mantenga tibia. Algunos dejan leudar más tiempo. Otros tapan el bollo con un repasador, y no falta quien le pone un poco más de sal.

Todo eso se verá el domingo 8 de noviembre en la Plaza Santa Genoveva de Lamarque. Ahí se realizará la décima edición del Festival Internacional de la Torta Frita, una fiesta que nació en un taller de barrio, cuando paraguayos, bolivianos, chilenos y argentinos se juntaron a compartir la mesa y terminaron mezclando costumbres.

La propuesta es un gran concurso a la mejor torta frita, abierto a quien se anime a prepararla de manera tradicional, rellena, saborizada o con una propuesta innovadora. Las inscripciones siguen abiertas en el Centro Cultural o por WhatsApp al 2946 411749, y según explicó Claudia Cavalli, titular del Área de Cultura, Turismo y Deporte, se extenderán hasta el viernes 6 de noviembre.

Piden no esperar al último momento porque el municipio tiene que encargar la harina, la sal y la levadura para todos los participantes.

Cualquier persona puede cocinar. Foto: archivo.

Una sola torta frita por categoría: individual o en dúo

Se puede competir solo o en dúo, con una única torta frita por categoría. El municipio pone los insumos, pero cada participante trae sus elementos de trabajo, desde el palo de amasar hasta la fuente donde prepara la masa. Quien quiera trabajar con otro tipo de harina en particular puede llevarla o avisar con anticipación, y desde la organización buscarían conseguirla.

Nadie quiere perderse la degustación. Foto: archivo.

La masa se prepara, se corta y se fríe frente al público. Un jurado integrado por panaderos, cocineros y vecinos degusta las tortas con un cuestionario de puntaje en mano, que evalúa aspectos como la masa, para que la devolución sea concreta. «No es que esta me resultó más rica», graficó Cavalli.

Habrá primer y segundo premio en dinero, además de regalos para todos, como un delantal. El año pasado el premio fue de $150.000, y la funcionaria dijo que se espera que este año sea el doble o algo más, aunque todavía se está definiendo.

Un festival que nació en un taller de barrio

El nombre de «internacional» tiene origen. La fiesta surgió de un taller municipal en uno de los barrios, donde se juntaban paraguayos, bolivianos, chilenos y argentinos. «Como en todo lugar donde se juntan distintas nacionalidades, te van mezclando las costumbres», contó Cavalli. El que no tomaba mate empezó a tomar, y las distintas nacionalidades terminaron compartiendo la torta frita en el primer festival.

Desde entonces el evento se mantuvo en el calendario municipal cada año, siempre en noviembre y un domingo. «No es una fiesta de grandes dimensiones», pero se espera con ganas porque, como dijo la funcionaria, se pasa «una tarde diferente» en la plaza, con mate y con la vecina o el pariente alentando para que le salga la mejor.

La última edición reunió a unos 30 participantes entre todas las categorías, y también participan visitantes de otras localidades de Valle Medio como Río Colorado y Conesa, que aprovechan para visitar a sus familiares. Hubo también una ganadora de Viedma, y en otra ocasión la campeona de Lamarque viajó a competir a esa ciudad cuando allí se organizó un certamen similar.

El primer puesto individual fue para Luciana Pino, mientras que el primer puesto Dúo se lo llevó Silvina Pino y Sandra Flores.

Una tarde de show y de emprendedores

El concurso comenzará a las 15 y terminaría alrededor de las 18. Un animador, irá conversando con el público y con las participantes, y se prevén espectáculos de música y danza, con un cantante local con pista y grupos de baile, aunque la grilla todavía se está terminando de definir. Si el clima acompaña, muchos se quedan en la plaza hasta la noche, y si llueve, el festival se trasladaría al centro cultural o al polideportivo.

Este año tiene la particularidad de que el 7 y 8 de noviembre se realiza en Lamarque la 10.ª Expo Emprende Valle Medio. Se trata de una muestra itinerante que esta vez le tocó a la localidad, con artesanos, emprendedores, carros gastronómicos y espectáculos nocturnos. Ambas actividades se harán de manera conjunta, y la idea de los organizadores es que las familias disfruten de sabores, música y mucha buena onda en una de las tradiciones gastronómicas más queridas.