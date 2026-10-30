La argentina IMPSA comenzó la rehabilitación de dos centrales hidroeléctricas clave en Venezuela

La empresa argentina IMPSA puso en marcha un programa de rehabilitación y modernización de dos centrales hidroeléctricas en Venezuela, con el objetivo de recuperar 672 megavatios (MW) de capacidad de generación, en un plazo de 24 meses. El proyecto comprende trabajos en las instalaciones de Macagua y Tocoma y busca contribuir a mejorar el abastecimiento eléctrico del país.

El lanzamiento se realizó en la central hidroeléctrica Macagua, en un acto encabezado desde Caracas por la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez. También participaron del evento el presidente de IMPSA, Jorge Salcedo; el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá; el titular de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), Juan Crisóstomo Fernández; y representantes del Gobierno de Estados Unidos, entre otras autoridades.

La iniciativa representa un nuevo contrato internacional para la compañía argentina, que aportará ingeniería, tecnología y experiencia en la recuperación de equipamiento hidroeléctrico.

Qué trabajos realizará IMPSA en Macagua y Tocoma

El programa contempla intervenir cinco unidades de generación distribuidas en las dos centrales. La primera etapa se divide en dos frentes:

Macagua: se rehabilitarán las unidades 4, 5 y 6, con una capacidad total de 240 MW. Los primeros trabajos apuntan a recuperar hasta 160 MW en aproximadamente 90 días.

se rehabilitarán las unidades 4, 5 y 6, con una capacidad total de 240 MW. Los primeros trabajos apuntan a recuperar hasta 160 MW en aproximadamente 90 días. Tocoma: se trabajará sobre las unidades 1 y 2, que suman 432 MW. En paralelo, comenzarán las obras civiles en la central.

Durante el lanzamiento, Jorge Salcedo destacó: «Sabemos que contar con un suministro eléctrico confiable es fundamental para las familias y las comunidades venezolanas, y nos enorgullece contribuir con nuestra tecnología y experiencia a mejorar el abastecimiento eléctrico del país«.

«Con energía confiable, las empresas esenciales para el país pueden prosperar, se pueden crear puestos de trabajo y la economía puede crecer«, concluyó Salcedo.