Cheesecake de banana split sin azúcar ni harinas: la receta fácil, cremosa y deliciosa que tenés que probar

El cheesecake de banana split es una de esas recetas que combinan lo mejor de dos postres clásicos en una versión fácil, cremosa y llena de sabor. Con la dulzura natural de las bananas, la suavidad del queso crema y un toque de dulce de leche sin azúcar, se convierte en una alternativa perfecta para disfrutar algo rico sin recurrir a las harinas tradicionales.

Lo mejor de esta preparación es que no necesita masa ni ingredientes complicados. Además, se puede preparar con anticipación y conservar en la heladera para disfrutar bien frío.

Cheesecake de banana split sin azúcar ni harinas: los ingredientes

Para preparar este cheesecake casero vas a necesitar:

2 bananas maduras

4 huevos

300 gramos de queso crema

3 cucharadas soperas de stevia o alulosa (ajustar según el poder endulzante del producto)

(ajustar según el poder endulzante del producto) 3 cucharadas soperas de coco rallado

Dulce de leche sin azúcar, cantidad a gusto

Para la cubierta:

1 cucharada sopera de queso crema.

1 cucharada sopera de dulce de leche sin azúcar.

Cómo hacer cheesecake de banana split: el paso a paso

Paso 1. Preparar las bananas. Pelar las bananas maduras, colocarlas en un recipiente y pisarlas con un tenedor hasta obtener un puré suave.

Paso 2. Incorporar los ingredientes. Agregar los huevos, el queso crema y el endulzante elegido. Mezclar bien hasta conseguir una preparación homogénea.

Paso 3. Sumar el coco rallado. Incorporar las tres cucharadas de coco rallado y mezclar nuevamente. Este ingrediente aporta textura y un sabor delicado que combina muy bien con la banana.

Paso 4. Preparar el molde. Colocar la mezcla en un molde pequeño, previamente engrasado o forrado con papel manteca. Distribuir algunas cucharaditas de dulce de leche sin azúcar sobre la preparación y realizar movimientos suaves con un cuchillo para conseguir un efecto marmolado.

Paso 5. Llevar al horno. Cocinar en horno precalentado a 170 °C durante aproximadamente 35 a 45 minutos, dependiendo del tamaño y la profundidad del molde. El cheesecake estará listo cuando los bordes se encuentren firmes y el centro conserve un movimiento leve.

Paso 6. Enfriar. Dejar que la preparación alcance temperatura ambiente y luego llevarla a la heladera durante al menos tres horas para que adquiera una consistencia más firme y cremosa.

Paso 7. Preparar la cubierta. Mezclar una cucharada de queso crema con una cucharada de dulce de leche sin azúcar. Distribuir sobre el cheesecake frío antes de servir.

Los secretos para que el cheesecake de banana split quede bien cremoso

Elegir bananas maduras es fundamental, ya que aportan dulzor natural y ayudan a conseguir una textura suave sin necesidad de agregar azúcar común.

También es importante evitar una cocción excesiva. El cheesecake debe quedar firme en los bordes, pero ligeramente tembloroso en el centro, porque terminará de tomar consistencia durante el enfriado.

Otro consejo es dejarlo varias horas en la heladera antes de cortarlo. De esta manera, los sabores se integran y la preparación adquiere esa textura cremosa característica de los cheesecakes.

Para darle un toque especial, se puede decorar con rodajas de banana, coco rallado o unos hilos adicionales de dulce de leche sin azúcar.

El resultado es un postre húmedo, suave y con todo el sabor del banana split, ideal para acompañar unos mates, servir después de una comida o disfrutar como algo dulce durante la tarde.