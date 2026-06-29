La angustiante búsqueda de Lucas Gamez: un niño argentino desaparecido en los sismos de Venezuela

El operativo internacional desplegado en Venezuela tras los sismos trabaja contrarreloj, para hallar sobrevivientes entre los escombros de los devastadores terremotos que afectaron ese país. En este escenario crítico, la búsqueda de un nene argentino identificado como Lucas Gamez, de 8 años, concentra la atención de las autoridades locales y consulares.

Lucas Gamez, el niño argentino desaparecido, se encontraba en la localidad costera de La Guaira junto a sus tíos cuando la estructura del edificio donde se alojaban colapsó por completo, manteniéndose desde el pasado miércoles en condición de desaparecido en Venezuela.

La hipótesis sobre el paradero de Lucas Gamez tras los terremotos en Venezuela

A partir de las declaraciones de los testigos del derrumbe en la zona costera de La Guaira, los brigadistas han podido trazar un perímetro más acotado para guiar las excavaciones.

El último trayecto: Marco Gamez , padre del menor, detalló que su hijo ingresó al complejo tras volver de la playa y se bajó en el tercer piso utilizando un ascensor alternativo debido a un desperfecto técnico.

, padre del menor, detalló que su tras volver de la playa y utilizando un debido a un desperfecto técnico. Foco en la estructura : la reconstrucción de los hechos, basada en el relato de un vecino del séptimo piso que sobrevivió, sitúa al niño en las escaleras o pasillos internos al momento del colapso del edificio .

: la reconstrucción de los hechos, basada en el relato de un vecino del séptimo piso que sobrevivió, sitúa al momento del . Efectos del sismo: la fuerza de los terremotos en Venezuela provocó desplazamientos severos en la mampostería, por lo que los rescatistas advierten que la posición final de las víctimas puede diferir notablemente de sus ubicaciones iniciales.

Terremotos en Venezuela: operativos internacionales y la esperanza de la familia de Lucas Gamez

Las tareas de remoción de escombros en Venezuela cuentan con la asistencia técnica de brigadas especializada, que llegaron desde diversos países para colaborar. Durante la última jornada, los familiares de Lucas Gamez vivieron horas de extrema tensión ante un presunto hallazgo que luego el equipo de rescatistas suizos rectificó, confirmando que se trataba de una persona adulta.

Pese a la falta de contacto directo en las últimas 48 horas, los padres conservan el optimismo debido a la contextura física del nene, apta para espacios reducidos. Las condiciones climáticas y las altas temperaturas en la zona de desastre complican las señales de dispositivos móviles, por lo que el uso de perros de rescate sigue siendo un factor clave en la remoción de las placas de concreto.