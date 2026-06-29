“No estás solo”: el triste comunicado del club de Venezuela tras el hallazgo sin vida de la familia de Lucas Trejo

La tragedia que golpea al fútbol, tanto argentino como venezolano, sumó un capítulo de profundo dolor institucional. El Club Sport Marítimo de La Guaira emitió un emotivo comunicado oficial para abrazar a su defensor central, el argentino Lucas Trejo, tras confirmarse que su esposa y sus dos pequeños hijos fueron encontrados sin vida bajo los escombros de su edificio, destruído por el doble terremoto que azotó a Venezuela.

“En este momento de inmenso dolor, elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de sus almas y por la fortaleza de Lucas y sus seres queridos para afrontar esta tragedia. Lucas, no estás solo. Tu familia del Marítimo está contigo”, reza el desgarrador mensaje de la comisión directiva, el cuerpo técnico y la afición.

Las tareas de remoción de escombros en el complejo residencial de Playa Grande se extendieron por 74 agónicas horas tras los sismos del pasado 24 de junio.

El impacto fulminante del doblete sísmico (de magnitudes 7,2 y 7,5) provocó el colapso total de la estructura donde se encontraban Yanina Maranella (esposa del futbolista), junto a los menores Aarón Trejo (7) y Ainhoa Trejo (5), quienes no lograron evacuar a tiempo a pesar de una alerta temprana emitida por el portero del lugar.

Luto total: el club también llora la muerte de tres juveniles

El drama para la institución costera es absoluto y excede el caso del defensor argentino. En el mismo reporte de contingencia, las autoridades del Club Sport Marítimo confirmaron una noticia que terminó de destrozar a la comunidad deportiva: otros tres futbolistas de las categorías formativas perdieron la vida a causa de los derrumbes masivos en la catalogada «zona de desastre» de La Guaira.

La lista oficial de las jóvenes promesas fallecidas incluye a:

Ricardo Veloz: Futbolista de la categoría Sub-17.

Futbolista de la categoría Sub-17. Víctor Palacios: Jugador de la categoría Sub-15.

Jugador de la categoría Sub-15. Daniel Domínguez: Pequeño deportista de la categoría Sub-12.

Mientras el plantel profesional acompaña al futbolista cordobés en el reconocimiento de los cuerpos y los trámites de repatriación junto a la misión consular humanitaria argentina, las autoridades eclesiásticas y deportivas locales pidieron mantener las banderas a media asta y continuar con los operativos civiles.

“Pedimos a Dios por el descanso eterno de los familiares de Lucas Trejo. También seguimos orando por el rescate de otras víctimas de esta catástrofe en La Guaira”, cerró el comunicado del club, en una jornada negra para el deporte latinoamericano que ya registra al menos 1.450 muertos y más de 3.100 heridos a nivel nacional.