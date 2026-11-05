Europa, bajo alerta por amenazas de bomba: al menos cinco vuelos aterrizaron de emergencia

El espacio aéreo europeo operó este jueves bajo un estado de extrema vigilancia. Al menos cinco vuelos comerciales interrumpieron sus rutas y realizaron aterrizajes de emergencia tras recibir amenazas de bomba en pleno trayecto. Los desvíos se suman a una serie de incidentes similares ocurridos esta misma semana.

El caso de mayor despliegue de seguridad involucró a una aeronave de la compañía Aer Lingus que cubría el trayecto entre Dublín y Roma. Según los radares de vuelo, el avión cambió bruscamente de trayectoria al aproximarse a París y fue escoltado hacia la base militar de Évreux, en la región francesa de Normandía.

La oficina del ministro de las Fuerzas Armadas, Sébastien Lecornu, confirmó que los 151 pasajeros y seis tripulantes fueron evacuados a salvo. Tras el aterrizaje, equipos militares especializados procedieron a inspeccionar la cabina para descartar la presencia de explosivos.

El listado de los vuelos afectados en Europa

Además del desvío hacia territorio francés, AP informó que la cadena de amenazas paralizó la logística de otras compañías aéreas durante la misma jornada. Los protocolos de seguridad se activaron en los siguientes servicios:

Vuelo 1761 de Finnair: partió de Helsinki rumbo a Roma. Recibió la amenaza, pero logró aterrizar con normalidad en la capital italiana. Las pericias posteriores no arrojaron anomalías.



partió de Helsinki rumbo a Roma. Recibió la amenaza, pero logró aterrizar con normalidad en la capital italiana. Las pericias posteriores no arrojaron anomalías. Ryanair (desde Copenhague y Madrid): dos aviones que tenían como destino la ciudad de Sofía (Bulgaria) declararon la emergencia y aterrizaron bajo custodia en el aeropuerto Vasil Levski.



dos aviones que tenían como destino la ciudad de Sofía (Bulgaria) declararon la emergencia y aterrizaron bajo custodia en el aeropuerto Vasil Levski. Ryanair (desde Londres): una tercera aeronave que despegó desde Stansted hacia la capital búlgara debió modificar su ruta para descender en el aeropuerto de Plovdiv.

Ciberataques a supermercados y la hipótesis del sabotaje

La parálisis aeronáutica de este jueves no representa un hecho aislado. Apenas 48 horas antes, el martes, las autoridades europeas registraron falsas alarmas en otros siete vuelos y un crucero, lo que derivó en la interrupción de operaciones en múltiples terminales.

Esta escalada de amenazas coincidió con un inusual ataque informático registrado a lo largo de la semana, donde un grupo de hackers no identificados logró desactivar los sistemas de refrigeración de distintas cadenas de supermercados en varios países de Europa.

Frente a la multiplicidad de los incidentes, expertos en seguridad y funcionarios europeos enmarcan los hechos como tácticas de «guerra híbrida», según AP. Las principales hipótesis apuntan a una campaña de acciones disruptivas de bajo costo, diseñadas para generar caos logístico y civil, con la presunta vinculación de Rusia o Irán. Los gobiernos de Moscú y Teherán negaron formalmente cualquier participación en esta clase de maniobras.