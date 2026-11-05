El embajador de Estados Unidos reafirmó la postura de Donald Trump tras las elecciones:»No cambia nuestro compromiso con Argentina”

El embajador norteamericano en el país, Peter Lamelas, buscó llevar tranquilidad a la Casa Rosada tras las elecciones de medio término en Estados Unidos, que dejaron a Donald Trump sin el control absoluto del Capitolio. Su objetivo principal fue disipar las dudas sobre la estabilidad del vínculo bilateral ante el nuevo escenario político.

Mediante un mensaje difundido en sus redes sociales, el representante diplomático sostuvo que la sintonía con la administración de Javier Milei no se modificará. Afirmó que los cambios de mayorías en las cámaras legislativas no alterarán los acuerdos vigentes.

A pesar de la derrota de Trump, la alianza estratégica trasciende a los partidos políticos

Según detalló el medio infobae, el embajador remarcó que el entendimiento entre ambas naciones responde a intereses profundos y permanentes. Explicó que este vínculo va mucho más allá de la coyuntura electoral o partidaria.

El diplomático enfatizó que el respaldo político de la administración republicana hacia la Argentina se sostiene sobre pilares de largo plazo. Entre ellos, destacó la cooperación mutua y la defensa de principios compartidos en el escenario internacional.

🇺🇸🇦🇷 Cambian las mayorías en el Congreso, pero no cambia nuestro compromiso con la Argentina. Como embajador de Estados Unidos, quiero transmitir un mensaje claro: nuestro compromiso con la Argentina es firme, estratégico y de largo plazo. Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump @POTUS y junto al presidente Javier Milei @JMilei, estamos construyendo una alianza histórica basada en la libertad, la confianza y las oportunidades para ambos países. Esta relación trasciende los partidos políticos porque responde a intereses fundamentales de ambas naciones. Fortalecer a la Argentina también fortalece a Estados Unidos. Más inversiones, más comercio, más empleo y mayor seguridad para ambos pueblos. Mi compromiso personal es seguir trabajando para transformar esta alianza en resultados concretos. ¡Vamos adelante, nunca para atrás! ¡Es ahora! 🇺🇸🇦🇷 — Peter Lamelas, MD, MBA (@pldocmd) November 5, 2026

Fuentes de la Cancillería coincidieron en señalar que la relación estratégica se mantiene intacta en sus ejes fundamentales. No obstante, reconocieron que los procesos de asistencia financiera podrían volverse más lentos.

Los analistas internacionales advierten que Trump probablemente buscará volcar una mayor proporción de su agenda hacia la política exterior. Sin embargo, recordarán que las herramientas económicas de mayor envergadura requerirán el aval parlamentario. Entre los puntos bajo análisis se encuentran los futuros flujos de inversiones privadas y los acuerdos comerciales bilaterales. Estos temas podrían enfrentar mayores instancias de debate y fiscalización por parte de los legisladores demócratas.

Los desafíos económicos y el impacto en la agenda bilateral

Pese a los interrogantes planteados sobre los mecanismos de asistencia, el equipo económico remarcó que las herramientas cambiarias operarán con normalidad. Estas medidas no dependen directamente de la aprobación legislativa.

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en la Argentina, durante la apertura del AmCham Forum Health en Buenos Aires. (Foto: Enrique García Medina)

El embajador reafirmó que su misión personal consiste en transformar los acuerdos políticos en medidas concretas. Apuntó que esto servirá para impulsar el comercio bilateral y el arribo de capitales extranjeros.

De esta manera, el Gobierno nacional busca consolidar su inserción geopolítica en un contexto global desafiante. Confía en que la relación con la primera potencia mundial continúe siendo un soporte clave para su programa financiero.