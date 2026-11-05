Gira por latinoamérica: así es la agenda del papa León XIV en Uruguay antes de su llegada a la Argentina
El Pontífice aterrizará este viernes 6 de noviembre en Montevideo para dar inicio a su gira sudamericana. Mantendrá una cumbre con el presidente Yamandú Orsi, encabezará misas masivas en Paysandú y Florida, y presidirá una vigilia en el Estadio Centenario.
El itinerario del papa León XIV en Sudamérica ya tiene sus horarios y sedes confirmados para el primer tramo del viaje. Este viernes 6 de noviembre a las 16:30, el avión papal tocará el suelo de Uruguay en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, marcando el inicio de una maratónica visita de tres días que incluirá paradas en Montevideo, Paysandú y Florida antes de su desembarco en la Argentina.
La Conferencia Episcopal uruguaya y la Santa Sede desplegarán un fuerte operativo logístico para acompañar al Pontífice de 71 años en una agenda que combinará reuniones de alto nivel político con actos multitudinarios.
El cronograma detallado de León XIV en Uruguay del viernes 6 al domingo 8
Viernes 6 de noviembre: arribo, cumbre presidencial y vísperas en Montevideo
- 16:30: aterrizaje del vuelo papal en el Aeropuerto Internacional de Carrasco (Montevideo).
- 17:30: primera aparición pública en la histórica Plaza Independencia.
- 18:15: reunión a solas con el presidente Yamandú Orsi en el Edificio José Artigas (Torre Ejecutiva).
- 19:10: visita al Cabildo y rezo de Vísperas en la Catedral Metropolitana junto a obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas.
Sábado 7 de noviembre: escala en Paysandú, Casavalle y vigilia en el Centenario
- 09:10: Arribo a la ciudad de Paysandú.
- 10:00: Misa multitudinaria en el Parque París Londres.
- 17:00: De regreso en la capital, visita a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio Casavalle, con foco en la contención social.
- 18:00: Encuentro con el sector educativo en la Universidad Católica del Uruguay (UCU).
- 19:00: Vigilia de oración con jóvenes en el emblemático Estadio Centenario de Montevideo.
Domingo 8 de noviembre: misa mariana en Florida y despegue a Buenos Aires
- 10:30: Misa masiva en la plaza de la Catedral Basílica de Florida, junto al Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres (patrona de Uruguay).
- 12:30: Almuerzo privado con los obispos de la Conferencia Episcopal uruguaya.
- 15:10: Ceremonia de despedida oficial en el Aeropuerto de Carrasco.
- 15:30: Despegue del vuelo que trasladará a León XIV hacia la Argentina.
- 16:30: Arribo al Aeroparque Jorge Newbery en Buenos Aires para comenzar su agenda oficial en el país.
Comentarios