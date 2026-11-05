Valentina Barbier y Juliana Awada anticipan la tendencia de primavera: las blusas románticas que vuelven a estar de moda

Las blusas románticas vuelven a ganar protagonismo esta primavera 2026 y se presentan como una de las prendas más versátiles para renovar el guardarropa. Con encajes, bordados delicados, transparencias y mangas voluminosas, esta tendencia recupera la estética vintage y la adapta a conjuntos modernos y fáciles de combinar.

Juliana Awada y su hija mayor, Valentina Barbier, se sumaron a esta propuesta con dos looks que compartieron una misma inspiración, aunque cada una la interpretó a su manera.

A través de una fotografía publicada en las historias de Instagram de la ex primera dama, madre e hija mostraron dos versiones de una prenda que combina romanticismo, elegancia y detalles artesanales.

Blusas románticas: cómo son los modelos que eligieron Juliana Awada y Valentina Barbier

Fiel a su estilo clásico y sofisticado, Juliana Awada eligió una blusa beige confeccionada en gasa, con pliegues en la parte delantera, cuello alto fruncido y pequeños volados.

El diseño también incorporó detalles de encaje, que aportaron textura y reforzaron su inspiración vintage. La elección de un tono neutro permitió destacar el trabajo de la tela sin recargar el conjunto.

Por su parte, Valentina Barbier apostó por una blusa blanca con bordados, calados y encajes. La prenda se distinguió por sus motivos geométricos y florales en la zona del pecho, además de mangas amplias ligeramente abullonadas.

Aunque los diseños eran diferentes, ambos compartieron una característica: los detalles delicados se convirtieron en los protagonistas del look.

Por qué las blusas románticas vuelven a ser tendencia en primavera 2026

La moda vuelve a recuperar elementos de inspiración victoriana y bohemia, pero con una interpretación más relajada y contemporánea.

Las blusas románticas se destacan por incorporar detalles que transforman una prenda básica en una pieza especial:

Encajes y bordados: aportan textura y una terminación artesanal.

aportan textura y una terminación artesanal. Mangas abullonadas: suman volumen y movimiento.

suman volumen y movimiento. Volados y frunces: crean una silueta delicada.

crean una silueta delicada. Cuellos altos o trabajados: recuperan la estética vintage.

recuperan la estética vintage. Telas livianas: la gasa y el algodón permiten adaptar estos diseños a los días más cálidos.

Una de las principales ventajas de esta tendencia es que no requiere un conjunto demasiado elaborado. Una blusa con personalidad puede transformar un jean clásico o un pantalón de vestir.

Cómo combinar una blusa romántica para lograr un look moderno y elegante

La clave para incorporar esta tendencia sin que el resultado parezca demasiado formal está en equilibrar los detalles románticos con prendas de líneas simples.

Para un look de todos los días, las blusas con encaje funcionan especialmente bien con jeans rectos o wide leg, una combinación que mezcla elegancia y comodidad.

Quienes buscan una alternativa más sofisticada pueden llevarlas con pantalones sastreros de tiro alto, mocasines o sandalias de tiras.

También se pueden combinar con faldas midi, pantalones de lino o incluso prendas de cuero, para generar un contraste entre lo delicado y lo urbano.

El secreto está en evitar que todas las piezas compitan entre sí: si la blusa tiene volados, bordados o mangas voluminosas, conviene elegir una parte inferior más sencilla.

Blanco, beige y manteca: los colores que mejor acompañan esta tendencia

La paleta de las blusas románticas está dominada por los tonos suaves y naturales.

El blanco, el crudo, el beige y el manteca permiten resaltar los detalles de encaje y los bordados, además de combinar fácilmente con otras prendas del guardarropa.

Para un conjunto fresco de primavera, una blusa blanca con jean azul y sandalias puede ser suficiente.

En cambio, una versión beige con pantalón sastrero en tonos tierra ofrece una alternativa más elegante para una salida o un encuentro especial.

La tendencia que demuestra que una sola prenda puede transformar todo el look

Las elecciones de Juliana Awada y Valentina Barbier muestran dos maneras de interpretar una misma tendencia.

Mientras Juliana mantiene una estética clásica, con prendas de líneas refinadas y colores neutros, Valentina incorpora detalles más juveniles y siluetas actuales.

Las blusas románticas tienen la ventaja de adaptarse a diferentes edades y estilos, sin perder su esencia femenina y sofisticada.

Esta primavera, los encajes, los bordados y los volados vuelven a ocupar un lugar destacado, demostrando que los detalles artesanales pueden convivir perfectamente con la moda contemporánea.