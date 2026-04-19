Donald Trump anunció que el lunes una delegación negociará con Irán pero mantuvo su amenaza si no hay acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que una delegación norteamericana estará en Pakistán el lunes para reanudar las negociaciones con Irán, al tiempo que amenazó con destruir las infraestructuras de ese país si las conversaciones fracasan.

Ambos países mantienen una tregua temporal en la guerra en Medio Oriente, pero el cese del fuego mostró su fragilidad luego que haya nuevas ofensivas en el estrecho de Ormuz y por el nuevo cierre.

Trump redobló su amenaza a Irán

En un mensaje en la red Truth Social, Trump acusó a Teherán de haber violado el alto el fuego de dos semanas iniciado el 8 de abril, al lanzar ataques el sábado en el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense afirmó que ofrecía a Irán un «acuerdo razonable» y que, en caso de rechazo por parte de Teherán, «Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes en Irán». «¡Se acabó hacerse el bueno!», advirtió.

Para Irán el acuerdo final en la guerra en Medio Oriente «continúa lejos»

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, dijo a la televisión local que las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos han «registrado avances», pero un acuerdo final «continúa lejos».

En tanto, el ministro turco de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, dijo sentirse «optimista» sobre la posibilidad de una prórroga del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, que expira el miércoles.

«Será necesaria una prórroga (…) Soy optimista al respecto», dijo.

AFP