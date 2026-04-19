Fracaso la paritaria y ATE anunció un paro aeronáutico: podrían haber vuelos afectados este martes

Esta semana podría haber vuelos cancelados y demoras. El gremio ATE confirmó que este martes 21 de abril realizará un paro aeronáutico, luego de que venciera la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.

Entre las demandas del sindicato estatal están el cumplimiento del acuerdo de pago de una suma no remunerativa y su actualización según la última paritaria.

Paro de ATE de los controladores terrestres

La medida de fuerza incluye a los controladores terrestres nucleados en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). “El Gobierno no cumplió con la Conciliación Obligatoria. Avanzaremos con las medidas de fuerza ya que nos encontramos en libertad de acción para continuar con nuestro Plan de Lucha en defensa de los derechos de las y los trabajadores. Durante este proceso quedó en evidencia que el Gobierno nunca tuvo como objetivo resolver el conflicto sino, una vez más, perjudicar a quienes sostenemos el funcionamiento del sistema aeronáutico”, sostuvieron desde la Coordinación Nacional de ATE ANAC.

Agregaron que el gremio sostuvo «en todo momento el espíritu de diálogo y conciliación, cumpliendo con cada una de las instancias y evitando profundizar el conflicto. Sin embargo, del otro lado no hubo voluntad política alguna de encontrar soluciones».

Amplairon que el sector de ANAC participará de un paro nacional «y en los próximos días comunicará las nuevas medidas de acción directa». También habra una movilización hacia el aeropuerto Jorge Newbery.