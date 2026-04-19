Trágico choque en Brasil: murieron cinco personas, entre ellas una turista argentina y su hijo de 19 años

Otra ruta de Brasil se convirtió en el escenario de un trágico choque que se cobró la vida de dos turistas argentinos, una madre y su hijo de 19 años. En el hecho también murieron otras tres personas, estas oriundas de Brasil.

Choque y muerte en una ruta de Brasil

El siniestro se produjo este domingo sobre la Ruta SC-110, a la altura de la localidad de Ituporanga, en la región del Alto Valle del Itajaí. Según la información brindada por medios brasileños, los protagonistas fueron un camión de gran porte y un Fiat Uno en el que circulaban las cinco víctimas fatales.

De acuerdo a lo informado por la Policía Militar de Carreteras, el incidente ocurrió cuando el Fiat Uno, invadió el carril contrario tras realizar una maniobra de giro. El impacto fue frontal contra el transporte de carga que circulaba en sentido contrario.

Como consecuencia del choque, todos los ocupantes del auto murieron en el acto y quedaron atrapados en el interior por lo que se tuvo que montar un fuerte operativo para rescatar los cuerpos. Las autoridades informaron que las víctimas fueron identificadas como Rodson de Souza, Lucía Elizabeth Pedroso, Luciano Esequiel Cordeiro Pedroso, Tamires Gomes Souza y José Nilton Gomes de Souza.

Luego se confirmó que Lucía, de 41 años, y su hijo Luciano, de 19, eran oriundos de Misiones y vivían en San Pedro. Se desconoce las circunstancias por las que se encontraban en Brasil, pero creen que se encontraban en medio de un viaje familiar.

Por su parte el conductor del camión resultó ileso y se confirmó que dio negativo al test de alcoholemia.