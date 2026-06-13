Donald Trump anunció un acuerdo con Irán para este domingo, pero Teherán negó que la firma sea inminente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que este domingo se firmará un acuerdo inicial con Irán para avanzar hacia el fin de la guerra en Medio Oriente. Desde Teherán, en cambio, descartaron que la firma pueda concretarse en ese plazo y pidieron prudencia.

Pakistán, que participa como mediador, informó que las partes alcanzaron un marco general para un acuerdo de paz y trabaja en una firma electrónica prevista para el domingo, según informaron las agencias Reuters y AP.

Acuerdo entre Estados Unidos e Irán: qué respondió Teherán

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, sostuvo que después de la firma comenzarán conversaciones técnicas durante la próxima semana. «Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz», escribió en X.

Trump, además, aseguró en redes sociales que el estrecho de Ormuz quedará «abierto para todos» inmediatamente después del entendimiento.

Desde Irán, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baghaei, rechazó que el acuerdo vaya a firmarse de inmediato. «Tendremos que esperar para conocer la fecha exacta de la firma del memorando de entendimiento, aunque no será mañana», declaró, según medios estatales.

Y agregó: «No se puede descartar que esto ocurra en los próximos días. Sin embargo, debido a las dudas de la otra parte, debemos ser cautelosos a la hora de hacer comentarios sobre este proceso».

Qué contempla el borrador sobre Ormuz y el programa nuclear iraní

El conflicto, iniciado el 28 de febrero tras ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes, provocó miles de muertos y una fuerte suba en los precios internacionales de la energía. En los últimos días también se registraron nuevos intercambios de fuego entre las partes.

El canciller iraní, Abbas Araghchi, afirmó el viernes que el borrador aún puede sufrir modificaciones, aunque consideró que demuestra que Irán salió fortalecido del conflicto. Horas después, fuerzas estadounidenses derribaron drones iraníes que, según una fuente, representaban una amenaza para el tránsito comercial en el estrecho de Ormuz.

El Comando Central de Estados Unidos confirmó esa operación y sostuvo que la vía marítima permanecía abierta. Durante meses, Irán mantuvo un bloqueo de hecho sobre el estrecho, mientras la marina estadounidense restringió puertos iraníes para reducir las exportaciones de petróleo.

Según fuentes citadas por Reuters, el memorando propone reabrir el estrecho de Ormuz, levantar el bloqueo naval estadounidense, liberar miles de millones de dólares en activos iraníes congelados y suspender sanciones sobre las exportaciones de petróleo. A cambio, las negociaciones sobre el programa nuclear quedarían para una segunda etapa de 60 días.

Las posiciones, sin embargo, siguen mostrando diferencias. Mientras un funcionario estadounidense afirmó que el acuerdo llevaría al desmantelamiento del programa nuclear iraní, Araghchi sostuvo que Teherán pretende conservar su uranio altamente enriquecido en una forma diluida. Además, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que Israel no formará parte del acuerdo.