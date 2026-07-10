Donald Trump aseguró que ordenó una represalia «devastadora» contra Irán si es asesinado
El presidente de Estados Unidos afirmó que ordenó al Pentágono responder con un ataque "devastador" contra Irán si llegara a ser asesinado. Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión entre Washington y Teherán, mientras las negociaciones para un acuerdo de paz siguen sin avances.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ya dejó instrucciones al Pentágono para responder con un ataque devastador contra Irán si llegara a ser asesinado, como parte de un supuesto complot, según trascendió en las últimas horas.
Trump dijo que dejó instrucciones para atacar Irán si se concreta un atentado en su contra
En un reportaje concedido al diario New York Post, el mandatario afirmó: «He dejado instrucciones: si pasa algo, que los bombardeen literalmente a niveles que nunca antes hayan visto«.
Además, el presidente estadounidense confió que está al tanto de un atentado: «Soy el objetivo número uno desde hace tiempo; Israel no descubrió nada».
La versión sobre un posible atentado contra la vida de Trump fue divulgada en las últimas horas por medios como la cadena CNN y el periódico The Wall Street Journal, según la cual las autoridades de Israel advirtieron al magnate que está en la mira de Irán, aunque no citaron ninguna fuente.
Las declaraciones de Trump surgieron en medio de nuevas tensiones entre los gobiernos de Washington y Teherán, cuyos representantes planean un acuerdo de paz, pero el mismo no termina de cristalizarse, mientras continúan los ataques, especialmente en el estrecho de Ormuz.
Y sobre esta cuestión, fuentes militares estadounidenses señalaron hoy que Irán «debe declarar públicamente que el estrecho de Ormuz está abierto y dejar de disparar contra buques mercantes; de lo contrario, el presidente Trump empezará a ejecutar sus opciones».
En ese sentido, los funcionarios de Trump se lamentaron porque Irán está «incumpliendo» los términos del acuerdo establecido en el memorando de entendimiento que se había firmado durante el mes de junio, señalando los recientes ataques de Teherán contra petroleros comerciales de Qatar y Arabia Saudita.
NA
Comentarios