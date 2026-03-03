Conflicto en Medio Oriente: hay 200 turistas argentinos varados en Israel por los bombardeos

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, confirmó que hay “unos 200 turistas argentinos varados” por el cierre de aeropuertos en medio del conflicto con Irán. También indicó que residen en ese país cerca de 100.000 argentinos y que la población debe mantenerse bajo alertas por misiles.

En declaraciones radiales, el diplomático detalló que desde el inicio de la escalada “ya tiraron sobre Israel unos 650 misiles”, lo que obliga a estar atentos a las alarmas para dirigirse a refugios.

Argentinos atrapados en Israel por los constantes ataques

Wahnish describió que permanece la mayor parte del tiempo en el refugio de su residencia. “Estamos acá abajo con mi familia y hasta dormimos acá porque las sirenas de alarma suenan muy seguido”, explicó sobre la situación que atraviesan en Israel.

El embajador señaló que la embajada fijó como “prioridad es acompañar y dar seguridad a todos los argentinos en lo máximo que se pueda, dentro de una realidad de guerra como esta”. La recomendación oficial es permanecer cerca de refugios ante cada advertencia.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, llamó a los iraníes a salir a las calles “para derrocar al régimen de terror”

El funcionario indicó que algunas personas intentan salir por vía terrestre hacia Egipto. “Están haciendo una travesía terrestre de cuatro horas hacia el sur”, comentó sobre quienes buscan cruzar la frontera para tomar un vuelo desde otro destino.

Sobre esa alternativa, aclaró: “No es oficialmente recomendable porque ese viaje terrestre tiene un riesgo alto” y agregó que “es traumático». También advirtió: “Si suena a alarma y vos estás en la vía pública tenés que frenar tu auto y correr a un refugio”.

Comparación con el atentado a la AMIA

Wahnish precisó que “cada misil mide entre 14 y 19 metros de largo y tiene entre 600 y 1.100 kilogramos de explosivos” y comparó el poder de fuego con el atentado a la AMIA: “se utilizaron 275 kilos de explosivos”. Estos “tienen cuatro veces más explosivos”.

El embajador evitó confirmar cambios en el viaje que tiene previsto el presidente Javier Milei para el 20 de abril. “Quiero creer que para esa fecha ya vamos a estar en otra situación, con otra estabilidad, me parece que esto no da para mucho más”, sostuvo.