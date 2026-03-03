En el inicio de la cuarta jornada de la operación “Furia Épica”, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un contundente mensaje de poderío militar al afirmar que el país cuenta con un «suministro ilimitado» de armas de medio y alto rango.

A través de sus canales oficiales, el mandatario republicano enfatizó que las reservas de municiones han alcanzado niveles históricos bajo su gestión, asegurando que las fuerzas estadounidenses están preparadas para ganar en el actual escenario de confrontación contra el régimen iraní.

Esta demostración de fuerza ocurre tras la eliminación del líder supremo iraní, Ali Khamenei, y otros 49 altos mandos, un golpe que ha dejado a Teherán en un estado de caos operativo.

Trump advirtió que la ofensiva apenas comienza, señalando que «lo grande viene pronto» y dejando abierta la posibilidad de un despliegue de fuerzas terrestres, una postura respaldada por el Pentágono bajo la premisa de aniquilar la capacidad de respuesta persa sin comprometerse en tareas de reconstrucción nacional.

Críticas a la gestión Biden y el factor Ucrania

Trump utilizó el contexto bélico para arremeter contra su predecesor, Joe Biden, a quien acusó de haber debilitado las reservas estratégicas de «nivel más alto» mediante el envío masivo de recursos a Ucrania. Según el mandatario, la asistencia otorgada a Volodímir Zelenski se realizó sin un plan de reposición, lo que lo obligó a acelerar la reconstrucción del Ejército para enfrentar la actual crisis en Medio Oriente.

El inquilino de la Casa Blanca subrayó que, a diferencia de la administración anterior, su gestión ha priorizado la modernización tecnológica, permitiendo que las guerras puedan sostenerse indefinidamente con éxito. Para Trump, la inversión en el complejo militar industrial de EE. UU. es lo que hoy permite mantener una postura de «fuerza absoluta» frente a las amenazas globales, redirigiendo los esfuerzos desde el frente europeo hacia el corazón del conflicto en el Golfo.

Coalición árabe y la respuesta ante los ataques de Irán

Un giro determinante en el conflicto ha sido la incorporación activa de Bahréin, Jordania, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos a la ofensiva. Aunque inicialmente se esperaba neutralidad, los ataques directos de Irán contra estas naciones provocaron que sus gobiernos insistieran en involucrarse en las operaciones lideradas por Washington, consolidando un bloque regional contra Teherán.

A pesar de la superioridad armamentística, la tensión se mantiene en niveles críticos tras un ataque con drones contra la embajada de EE. UU. en Riad y la confirmación de seis militares estadounidenses fallecidos desde el inicio de las hostilidades. La campaña, que originalmente se proyectaba para un mes, amenaza ahora con extenderse indefinidamente mientras el Pentágono mantiene su orden de «arrasar» las infraestructuras clave del régimen iraní hasta lograr su colapso definitivo.