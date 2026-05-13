Donald Trump llegó a China: se reunirá con Xi Jinping en medio de disputas comerciales y de la guerra en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump llegó este miércoles a Beijing, para su muy esperada

cumbre con el líder de China, Xi Jinping en un momento de inquietud para un mundo preocupado por

la guerra en Medio Oriente, el comercio y la inteligencia artificial.

Viajó en su Air Force One junto a Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX y hombre más rico del mundo. También están presentes Tim Cook (Apple) y Kelly Ortberg (Boeing). Jensen Huang, director ejecutivo del gigante estadounidense de chips Nvidia, se unió al grupo durante una escala en Alaska.

Cumbre de Donald Trump con Xi Jinping este jueves

El avión presidencial aterrizó en el aeropuerto internacional tras un largo vuelo desde Washington. El jueves, Trump será recibido en el Palacio del Pueblo, en la plaza Tiananmen de la capital. «Le pediré al presidente Xi, un líder de extraordinaria talla, que ‘abra’ China para que estas personas brillantes puedan desplegar todo su talento y ayudar a llevar a la República Popular a un nivel aún más alto», escribió Trump en su red social Truth Social antes de aterrizar.

«China da la bienvenida al presidente Trump en su visita de Estado a China», declaró por su parte un portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, asegurando que Beijing está dispuesto a colaborar con Estados Unidos «para ampliar la cooperación y gestionar las diferencias».

Es la primera visita de un presidente estadounidense a China desde la que realizara el propio Trump en noviembre de 2017, durante su primer mandato. Ambos líderes pasarán mucho tiempo juntos en un programa que incluye recepciones, banquetes, almuerzos y reuniones bilaterales.

Un de las principales cuestiones sobre la mesa será prorrogar la tregua alcanzada en octubre en la guerra de los aranceles. Pero los desacuerdos son muchos, incluyendo las tierras raras, los semiconductores, la propiedad intelectual y la cuestión de Taiwán.

Conversación en China sobre Irán

La guerra con Irán, desatada el 28 de febrero por el ataque conjunto al país de Israel y Estados Unidos, ha sacudido la economía mundial y el mercado energético en particular.

Según la administración estadounidense, Trump quiere presionara China sobre Irán -, un socio estratégico y económico clave de los iraníes, para que utilice su influencia y contribuya a una salida de la crisis en el Golfo.

El presidente estadounidense ya ha intentado poner fin a las compras de petróleo iraní por parte de China con sanciones. Una maniobra condenada por Beijing que sin embargo no ha provocado una crisis diplomática abierta. «Vamos a tener una larga conversación» sobre Irán, dijo a los periodistas en la Casa Blanca. Poco después sin embargo añadió que «no necesita ayuda con Irán».

Según Trump, China, principal importador de petróleo iraní, no ha causado «problemas» desde que Estados Unidos impuso a mitad de abril el bloqueo de los puertos iraníes.

«Nos llevamos bien» con Xi Jinping, declaró. «Creo que verá que van a pasar cosas buenas».

AFP y AP