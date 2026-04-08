Argentina crece entre los países con más usuarios de Starlink: cuál es el nuevo servicio que prepara Elon Musk

Desde su llegada al país en 2024, la Argentina se consagró como uno de los países donde Starlink más creció a nivel global. Los datos fueron proporcionados por la propia compañía que destaca que con más de 700.000 usuarios y un ritmo de expansión del 2% semanal, el servicio de Elon Musk halló en este país la demanda más alta.

El crecimiento de Starlink en Argentina y el nuevo servicio que llega

En la actualidad, el 70% de las conexiones de Starlink en Argentina son residenciales y, en algunos casos, llegó a reemplazar al proveedor tradicional.

De igual manera la masificación ya empezó a mostrar sus límites sobre todo en áreas de alta densidad como el AMBA, Córdoba y Vaca Muerta, donde la red opera con niveles de congestión que obligaron a la compañía a administrar la demanda mientras acelera el despliegue de más satélites.

La empresa de Elon Musk planea para fin de año, superar el millón de clientes en Argentina y para seguir captando la atención de los usuarios, la compañía tomó la decisión de probar un nuevo producto en el país.

Según se adelantó, a partir de mayo estará a la venta un paquete que permitirá llevar wifi al auto a partir de su dispositivo portátil y un adaptador de corriente. El objetivo es capitalizar un mercado con baja conectividad vehicular y cobertura móvil irregular, donde la necesidad de conexión abre una oportunidad concreta de expansión.

El crecimiento de Starlink en Argentina se explica a partir de la relación precio-producto. El servicio ofrece una conexión a internet más estable y rápido; y además el costo del hardware es más bajo que en Estados Unidos. Por ejemplo, en el país norteamericano el kit ronda los USD 350, mientras que en el mercado local versiones como el equipo Mini llegaron a ubicarse por debajo de los $250.000 e incluso bajaron a cerca de $142.500 en promociones recientes.