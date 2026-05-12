Emiratos Árabes Unidos realizó ataques contra Irán e Israel envió su apoyó con la defensa antiaérea

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se consolidaron como un actor militar activo en el conflicto de Medio Oriente al ejecutar una ofensiva directa contra territorio iraní.

Según fuentes citadas por The Wall Street Journal, las fuerzas emiratíes bombardearon a principios de abril una refinería situada en la isla de Lavan, en pleno Golfo Pérsico, provocando daños que dejaron a la planta fuera de servicio por varios meses.

Emiratos Árabes Unidos, uno de los atacados en el Golfo

La operación ocurrió en un momento crítico, coincidiendo con los intentos de alto el fuego impulsados por el presidente estadounidense Donald Trump. Aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí evitó confirmar el ataque, se remitió a declaraciones anteriores donde subrayaron su derecho a responder militarmente ante actos hostiles por parte de Teherán.

Desde Irán, el régimen denunció en su momento que la planta fue alcanzada por «el enemigo», lo que desencadenó una contraofensiva masiva de misiles y drones no solo contra Emiratos Árabes, sino también contra Kuwait. De acuerdo con los reportes, EAU ha sido el principal blanco de la furia iraní, recibiendo más de 2.800 proyectiles, una cifra que supera incluso los ataques dirigidos hacia Israel.

Según las fuentes, el Pentágono y la Casa Blanca no expresaron malestar por la maniobra emiratí, ya que consideran que la participación de los Estados del Golfo fortalece la política de «máxima presión» contra el régimen de los ayatolás.

Israel envió su apoyo a Emiratos Árabes Unidos

Israel envió a Emiratos Árabes Unidos durante la guerra con Irán sistemas de defensa antiaérea y personal encargado de operarlos, según reveló el martes el embajador estadounidense en el Estado hebreo.

«¿Puedo expresar unas palabras de reconocimiento, una profunda gratitud y una profunda admiración hacia Emiratos Árabes Unidos?», declaró Mike Huckabee durante una conferencia en la Universidad de Tel Aviv.

«Fueron los primeros firmantes de los Acuerdos de Abraham (de normalización con Israel) y miren los beneficios que han obtenido. Israel acaba de enviarles baterías de la ‘Cúpula de Hierro’ (…) ¿Cómo es posible? Porque existen relaciones extraordinarias entre Emiratos Árabes Unidos e Israel», afirmó.

Los Emiratos fueron blanco casi a diario de represalias iraníes durante la guerra en Oriente Medio, desencadenada el 28 de febrero por el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Teherán. Desde el 8 de abril rige un alto el fuego que detuvo por lo esencial las hostilidades.

Según la ministra emiratí de Cooperación Internacional, Reem al Hashimy, entrevistada el 19 de abril por la cadena estadounidense ABC, el país fue blanco de más de 2.800 misiles y drones durante los primeros 40 días de la guerra.

Pese al alto el fuego, Emiratos reportó desde el 8 de abril varios ataques con misiles y drones procedentes de Irán.

Los Emiratos, que poseen importantes reservas petroleras, son uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región, y figuran entre los países árabes que en 2020 normalizaron relaciones con Israel tras la firma de los Acuerdos de Abraham, durante el primer mandato del presidente estadounidense Donald Trump.

Con AFP y Noticias Argentinas