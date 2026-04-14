El embajador de Estados Unidos reafirmó a la Argentina como «socio preferido» de Donald Trump

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, ratificó el respaldo del gobierno de Donald Trump al presidente Javier Milei y definió al país como “socio preferido”, durante el evento AmCham Summit 2026 de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.

Lamelas sostuvo que la relación estratégica buscará “garantizará” el desarrollo y el crecimiento de la Argentina, con “estabilidad y libertad económica”. Además proyectó un “gran futuro” vinculado a la llegada de capitales extranjeros.

El fuerte respaldo de Donald Trump al gobierno de Javier Milei

Según consignó la Agencia de Noticias Argentinas, el funcionario estadounidense reforzó la sintonía entre Trump y Milei y destacó el trabajo conjunto con el Gobierno nacional. También planteó como objetivo regional «hacer que las Américas vuelvan a ser grandes otra vez».

El embajador indicó que desde la administración norteamericana “alentarán a las empresas” a ser “socios confiables en sectores clave”. En ese escenario, remarcó el valor de la infraestructura y de implementar políticas económicas orientadas al crecimiento.

Javier Milei y Donald Trump. Foto: gentileza AP.

Lamelas expresó optimismo sobre el escenario económico argentino y mencionó el interés internacional creciente. En esa línea, afirmó que buscarán reducir “las barreras comerciales” y “alinear los intereses económicos” entre ambos países.

En el cierre de su exposición, el diplomático remarcó que la relación entre Argentina y Estados Unidos “no es solo una palabra”, sino una “acción concreta” enfocada en el desarrollo económico.