El huracán Melissa tocó tierra en Cuba y golpea el este de la isla con vientos de 193km/h

El huracán Melissa tocó tierra en la madrugada de este miércoles en el este de Cuba como una peligrosa tormenta de Categoría 3 y vientos máximos sostenidos de 193 kilómetros por hora. Se evacuaron más de 700 mil personas.

Evacuación masiva en Cuba por el huracán Melissa

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), el vórtice del huracán tocó tierra cerca de la ciudad de Chivirico, en la provincia de Santiago de Cuba. El impacto se produce después de que Melissa azotara Jamaica el martes como uno de los huracanes más potentes registrados en el Atlántico, con vientos de 295 km/h.

El gobierno cubano evacuó a más de 700.000 personas ante la llegada de la tormenta. Se mantiene una alerta de huracán para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas.

Ayer el presidente Miguel Díaz-Canel advirtió que será “una noche muy difícil” para el país.

Melissa: destrozos en Jamaica y 7 muertos en el Caribe

Con Noticias Argentinas

Mientras Cuba recibe el impacto, Jamaica comienza a evaluar los daños. La tormenta dejó «bajo el agua» la parroquia de St. Elizabeth, causó daños en cuatro hospitales (obligando a evacuar a 75 pacientes) y dejó a más de medio millón de personas sin electricidad.

La tormenta ya ha causado al menos siete muertes en el Caribe: tres en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana, donde otra persona sigue desaparecida.