El huracán Melissa alcanza categoría 5 y deja muertos en el Caribe: Jamaica se prepara para inundaciones «catastróficas»

El huracán Melissa se intensificó este lunes hasta alcanzar la categoría 5, el nivel máximo en la escala Saffir-Simpson, mientras avanza hacia Jamaica y otras zonas del Caribe con pronósticos de inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra. Las autoridades meteorológicas y de emergencia lanzaron llamados urgentes para que los residentes busquen refugio inmediato ante el inminente impacto.

Según Infobae, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informó que Melissa registra vientos sostenidos de hasta 260 kilómetros por hora y se desplaza a una velocidad extremadamente lenta, de apenas 5 km/h, lo que podría agravar los daños y extender el período de lluvias intensas y vientos destructivos.

Hasta ahora, el ciclón ya provocó al menos cuatro muertes en Haití y la República Dominicana, donde las bandas exteriores del sistema desataron lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra. En República Dominicana, un hombre de 79 años murió arrastrado por una corriente y un adolescente permanece desaparecido. En Haití, tres personas perdieron la vida por las condiciones derivadas de la tormenta.

«Este potencial extremo de lluvias, debido al movimiento lento, va a crear un evento catastrófico aquí en Jamaica», advirtió Jamie Rhome, subdirector del NHC, durante una sesión informativa transmitida en línea. Se esperan hasta un metro de lluvia (40 pulgadas), lo que podría generar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en Jamaica, Haití y República Dominicana.

El Servicio Meteorológico de Jamaica anticipó una marejada ciclónica de hasta cuatro metros en la costa sur del país, mientras el gobierno ordenó evacuaciones obligatorias en las zonas costeras más expuestas. Los aeropuertos y puertos marítimos permanecen cerrados desde el fin de semana, y se habilitaron refugios en toda la isla.

«Esta es una apuesta que no se puede ganar. No se puede apostar contra Melissa», expresó el funcionario jamaicano Desmond McKenzie, quien rogó a la población atender las advertencias.

El impacto directo del huracán sobre Jamaica está previsto para la madrugada del martes

El impacto directo del huracán sobre Jamaica está previsto para la madrugada del martes, con vientos capaces de causar «daños extensos a la infraestructura, cortes prolongados de energía y de comunicaciones», según el NHC.

Melissa se encontraba, a las 9:00 GMT de este lunes, a unos 210 kilómetros al sur-suroeste de Kingston y a 507 kilómetros de Guantánamo, Cuba. Después de atravesar Jamaica, se espera que el ciclón se desplace hacia el este de Cuba, continuando su paso destructivo por el Caribe.

El recuerdo del huracán Gilbert de 1988, que dejó más de 40 muertos en Jamaica y cientos en el resto del Caribe y México, resurge entre los pobladores. «Si pierdo el techo, pierdo muchas cosas», confesó Winston Moxam, un residente de Kingston que intentaba asegurar su vivienda antes de la llegada de la tormenta.

Melissa es la decimotercera tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende de junio a noviembre. En julio de 2024, Beryl fue el último gran huracán en golpear Jamaica, también con saldo trágico.

Mientras los gobiernos del Caribe refuerzan los operativos de emergencia, el mensaje de las autoridades es unánime: «refugiarse ahora y no salir después del atardecer».