El ICE detuvo en Maryland a un argentino con visa vencida y antecedentes penales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo en Silver Spring, Maryland, a un ciudadano argentino identificado como Alejandro Saúl Rico, en el marco de una operación selectiva, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado.

Arrestan a inmigrante argentino por sobreestadía de visa y causas previas

De acuerdo con la información oficial, el hombre habría permanecido en Estados Unidos más tiempo del permitido por su visa de visitante B1, la cual expiró en 2016, tras ingresar al país en 2006 junto a su familia a través de Miami, Florida, con el objetivo de visitar Disney World.

Ciudadano argentino identificado como Alejandro Saúl Rico

Las autoridades estadounidenses señalaron que Rico cuenta con antecedentes penales que incluyen una condena por agresión y un arresto previo por un presunto delito sexual de tercer grado en el estado de Maryland, elementos que forman parte del expediente citado por el DHS.

En su declaración, la subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis, afirmó que casos como este reflejan la necesidad de reforzar la integridad del sistema migratorio y de evitar el uso indebido de visas de turismo por parte de personas con antecedentes delictivos.

Actualmente, el detenido permanece bajo custodia del ICE mientras se desarrollan los procedimientos de deportación correspondientes, según precisó el DHS en el mismo comunicado.

El DHS enmarca este tipo de detenciones dentro de las operaciones rutinarias de control migratorio, orientadas a identificar a personas que exceden el tiempo autorizado por sus visas o que tienen antecedentes penales en Estados Unidos.

Según la agencia, estos procedimientos buscan asegurar el cumplimiento de las leyes federales de inmigración y priorizan casos con posibles riesgos para la seguridad pública, en coordinación con autoridades locales y estatales. El caso permanece bajo revisión administrativa. El proceso continúa conforme a la legislación vigente estadounidense, según autoridades federales.