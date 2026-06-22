Estados Unidos suspendió las sanciones al petróleo de Irán y el precio del Brent cayó a la zona de los 77 dólares

El gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión temporal por dos meses de sus sanciones contra el sector petrolero de Irán. Se trata de un giro estratégico destinado a consolidar un frágil alto el fuego y desarmar el conflicto en Oriente Medio, en coincidencia con el inicio de una nueva fase de negociaciones bilaterales en Suiza y el compromiso de Teherán de permitir el reingreso de inspectores nucleares de la ONU.

Según una licencia publicada por el Departamento del Tesoro, responsable de la gestión de las sanciones económicas, todas las transacciones financieras y operativas relativas a la producción, venta y transporte de petróleo crudo e hidrocarburos de origen iraní «quedan autorizadas hasta las 00:01 horas del 21 de agosto de 2026».

El impacto inmediato en los mercados y el precio del barril Brent

El anuncio provocó un desplome inmediato en los mercados energéticos globales. El precio del petróleo Brent del mar del Norte, que llegó a alcanzar un pico de 126 dólares por barril a finales de abril debido a las hostilidades, cayó un 3,3% para situarse en 77,91 dólares el barril, aliviando los temores de una crisis de suministro mundial.

La flexibilización de las restricciones se produce tras la firma de un memorando de entendimiento que estableció las bases para una ronda de negociaciones formales de 60 días en el complejo alpino de Burgenstock, cerca de Lucerna. El diálogo busca poner fin a una guerra iniciada el pasado 28 de febrero, que incluyó 40 días de hostilidades abiertas seguidas por semanas de un alto el fuego inestable.

Negociaciones en Suiza, el regreso de la OIEA y los fondos congelados

«Sentamos bases muy buenas para un acuerdo final exitoso», declaró el vicepresidente estadounidense, JD Vance, en el complejo suizo. El funcionario confirmó que Irán aceptó el regreso de los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), una concesión clave para Washington luego de que Teherán suspendiera la cooperación hace un año, tras bombardeos perpetrados por Estados Unidos e Israel contra instalaciones clave en 2025.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, calificó de «incansable» la mediación de Pakistán y Qatar. A través de la red social X, el canciller afirmó que, además de la exención petrolera, se prevé la liberación de algunos activos congelados y un plan de reconstrucción. No obstante, Vance matizó que la Casa Blanca vigilará estrictamente que dichos fondos no financien el terrorismo.

El proceso sumará un nuevo impulso cuando el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, inicie una gira oficial por tres países clave del Golfo Pérsico: Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Barhein. Se trata del primer viaje de Rubio a la región desde que estalló el conflicto, según informó el portavoz de la cancillería, Tommy Pigott.

Focos de tensión, el frente en Líbano y el control del estrecho de Ormuz

A pesar del optimismo en los mercados y las cancillerías, persisten focos de alta tensión. El gobierno de Israel manifestó su rotundo desacuerdo con el texto preliminar e insiste en que sus tropas mantendrán la ocupación en el sur del Líbano, donde combaten a la milicia chiita Hezbollah. Las operaciones militares israelíes en territorio libanés desde el 2 de marzo han dejado un saldo de 4.106 muertos civiles y pérdidas materiales estimadas en 1.380 millones de dólares, según datos de Naciones Unidas.

Para mitigar riesgos, los mediadores internacionales informaron el establecimiento de una célula de gestión de conflicto y un canal directo de comunicación militar. El objetivo central es evitar incidentes en el estratégico estrecho de Ormuz, una vía por donde transita el 20% del crudo mundial y cuyo cierre temporal por parte de Irán al inicio de las hostilidades sacudió la estabilidad económica global.