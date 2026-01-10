«Lo vamos a rescatar»: Delcy Rodríguez aseguró que logrará el retorno de Nicolás Maduro a Venezuela 

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó este sábado una fuerte declaración política al comprometerse públicamente a lograr el regreso de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes se encuentran detenidos por fuerzas de Estados Unidos desde la semana pasada.

Durante un acto comunitario en el estado de Miranda, la mandataria buscó consolidar su liderazgo apelando a la lealtad hacia el líder chavista. «Lo vamos a rescatar, claro que sí. Con la unidad de nuestro pueblo lo vamos a rescatar», enfatizó Rodríguez ante sus seguidores.

Rodríguez trazó un paralelismo simbólico con la asunción del último mandato de Maduro. «Hace un año juramos con el presidente Maduro (cuando comenzó su tercer mandato), y hoy, un año más tarde, estamos jurando por su libertad», puntualizó.

«Aquí manda el pueblo»

En su discurso, la funcionaria intentó despejar dudas sobre la gobernabilidad tras la operación militar extranjera. «Aquí no hay niveles de incertidumbre, aquí manda el pueblo venezolano. Y hay un gobierno, el del presidente Maduro», sostuvo, instando a «seguir marchando juntos» para garantizar la paz y el futuro del país.

El cierre de su alocución reforzó el compromiso de su interinato con la liberación de la pareja presidencial: «No vamos a descansar ni un minuto hasta tener de vuelta al presidente, a la primera combatiente, no vamos a descansar, lo juramos».

El contexto de la detención

La crisis se precipitó el pasado 3 de enero, cuando fuerzas militares de Estados Unidos ingresaron a territorio venezolano, realizando bombardeos en Caracas y otras tres ciudades del centro del país.

El despliegue militar culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York, donde actualmente comparecen ante tribunales estadounidenses.

Con información de Noticias Argentinas.