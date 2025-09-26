El tenso ida y vuelta de Gabriel Boric al ser consultado por Javier Milei: «Me relaciono como corresponde»

El presidente chileno reaccionó con seriedad cuando le preguntaron por su vínculo con Milei en Nueva York. Foto: archivo.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se mostró molesto al ser consultado por su relación con Javier Milei durante una conferencia de prensa en Nueva York, después de participar en la Asamblea General de la ONU. La situación se dio tras rumores que lo vinculaban con un supuesto encuentro con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Rumores de un encuentro con Axel Kicillof en Nueva York

Esta semana, el gobernador bonaerense viajó a la ciudad estadounidense para participar del homenaje al expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, fallecido en mayo. El miércoles, Boric y Kicillof coincidieron en ese acto en recuerdo del exmandatario, lo que disparó especulaciones sobre un diálogo entre ambos.

Ese mismo día, Boric había cuestionado la manera en que Milei se refiere a sus opositores. “Miren ustedes cómo el presidente de Argentina trata hoy a quienes son opositores a él. Les dice ‘los kukas, los kukas’. Cucarachas”, expresó con dureza.

Boric se mostró incómodo cuando le preguntaron por su vínculo con Javier Milei. (Gentileza)

El mandatario chileno agregó: “Yo no soy peronista, pero más allá de dónde se sea, el tratar de cucaracha a tu adversario… ¿Qué se hace con las cucarachas? Se las aplasta. Y las palabras van construyendo realidades”.

La respuesta tajante de Boric ante la consulta por Milei

Este jueves, Boric fue consultado directamente sobre su relación con Milei. En un tenso ida y vuelta, negó haber mantenido diálogo con Kicillof e insistió: “No entiendo cuál es el punto”. Allí buscó cerrar cualquier especulación sobre contactos informales en Nueva York.

El presidente chileno aclaró: “Yo fui al cambio de mando del presidente Milei, como corresponde a un jefe de Estado. Hemos mantenido relaciones diplomáticas cordiales y permanentes con la Argentina”.

Además, destacó el rol del embajador José Antonio Viera-Gallo: “Tiene gran experiencia y ya fue embajador en Buenos Aires. Mantiene el diálogo que corresponde con todas las autoridades”.

Boric defendió las relaciones institucionales con Argentina y pidió “ser muy serios”

Más adelante, Boric remarcó que puede tener diferencias ideológicas con Milei, pero que siempre lo trató con respeto. “Lo conversamos personalmente no solo en Argentina, cuando fui al cambio de mando, sino también en Suiza, en la cumbre por la paz en Ucrania”, aseguró.

También rechazó las versiones de contactos paralelos: “Hacer una afirmación y tratar de instalar la idea de que estoy teniendo conversaciones por el costado no es cierto. Yo mantengo una política de Estado”.

“Como jefe de Estado me relaciono con Milei como corresponde, porque fue a quien eligieron los argentinos y yo respeto la voluntad soberana del pueblo”, agregó.

Finalmente, subrayó que en la política exterior chilena debe primar la seriedad. “Más aún con un país hermano como Argentina, con el que compartimos miles de kilómetros de frontera y con el que seguimos colaborando día a día”, concluyó.