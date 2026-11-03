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Abrieron los comicios: Estados Unidos vota en unas elecciones clave que medirán la fuerza de Donald Trump

Con la apertura de urnas en todo el país, el gobernante arriesga el control del Congreso: se definen bancas clave en la Cámara de Representantes, el Senado y gobernaciones estratégicas.

Redacción

Por Redacción

Noviembre con elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Gentileza EFE/EPA/ Shawn Thew.

Noviembre con elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Gentileza EFE/EPA/ Shawn Thew.

Estados Unidos empezó este martes una jornada electoral decisiva en las elecciones de medio término (midterms), donde más de 40 millones de ciudadanos que votaron de manera anticipada marcan el pulso de una contienda crucial.

El mapa político de Washington está en juego y el margen de acción del presidente Donald Trump para lo que resta de su mandato dependerá directamente del equilibrio de poder que resulte de las urnas en el Capitolio.

Con mesas habilitadas desde las 7 (hora de Argentina) y comicios que se extenderán hasta la madrugada de nuestro país, la atención internacional está puesta en la capacidad de la oposición para generar un contrapeso institucional. Si los demócratas logran arrebatar la mayoría legislativa, el oficialismo enfrentará un escenario de mayor supervisión, eventuales bloqueos de proyectos y una intensa pulseada política en los dos años previos a las presidenciales.

Elecciones de medio término en Estados Unidos 2026

03/11 09:25

«Misión Washington»: quiénes son los diputados y funcionarios argentinos que viajaron a presenciar la votación

Una nutrida comitiva de diputados, senadores y altos funcionarios del Ejecutivo argentino desembarcó en Washington para seguir de cerca la cobertura de las elecciones de medio término en Estados Unidos. El contingente monitoreará el escrutinio de comicios que resultan clave para la gobernabilidad de Donald Trump y la relación bilateral con la Argentina.


La delegación nacional está integrada por representantes de diversos bloques y carteras clave:

Oficialismo y aliados: Alberto Benegas Lynch, «Bertie» Benegas Lynch, Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio Rodríguez.


Radicalismo y oposición: Lisandro Nieri y Karina Banfi (UCR), acompañados por Sabrina Selva y Sebastián Galmarini.


Delegados del Poder Ejecutivo: Eduardo Menem (subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia), Ignacio María De la Riva (subsecretario de Asuntos Legales y Técnicos) e Ignacio Devitt (vicejefe de Gabinete).
03/11 08:36

«Gestión en 33 segundos»: el sugestivo spot que publicó Donald Trump en plena jornada electoral

El presidente Donald Trump irrumpió en las primeras horas del comicio con la publicación de un video de apenas 33 segundos en sus redes sociales, lanzado de forma estratégica y sin texto explicativo.

La pieza audiovisual sintetiza su narrativa de campaña mediante un montaje vertiginoso que combina imágenes de multitudinarios mítines con escenas cotidianas junto a simpatizantes en locales de comida rápida. El clip cierra con secuencias de alto impacto simbólico —como su interacción con una popular «abuela de DoorDash» y abordajes al avión presidencial— en un claro intento por movilizar al electorado conservador mientras avanzan las votaciones.
03/11 08:29

Urnas abiertas en todo el país: comenzó una votación decisiva

A las 7 de la mañana (hora argentina) abrieron los primeros colegios electorales en la costa este de los Estados Unidos. Los comicios se desarrollarán durante toda la jornada y el escrutinio se extenderá hasta la madrugada de nuestro país. La jornada electoral definirá el balance de poder en el mapa político norteamericano.
03/11 08:29

El factor demócrata: el riesgo de un Congreso dividido

De perder bancas estratégicas en estas midterms, el oficialismo quedará expuesto a que los demócratas asuman el control de al menos una de las cámaras del Capitolio. Con la mayoría legislativa a su favor, la oposición podrá bloquear, modificar o supervisar las decisiones políticas y presupuestarias del Ejecutivo. Este escenario anticipa dos años de alta tensión institucional y negociaciones extremas en Washington.
03/11 08:28

¿Qué se vota este martes? La radiografía completa de los comicios

En estas elecciones de medio término (midterms) los estadounidenses eligen la totalidad de los 435 miembros de la Cámara de Representantes. Además, se renuevan 35 bancas del Senado y se disputan 36 gobernaciones en todo el territorio. La nueva conformación del Congreso determinará la viabilidad del programa legislativo para los próximos años.


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Estados Unidos empezó este martes una jornada electoral decisiva en las elecciones de medio término (midterms), donde más de 40 millones de ciudadanos que votaron de manera anticipada marcan el pulso de una contienda crucial.

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