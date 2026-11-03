Abrieron los comicios: Estados Unidos vota en unas elecciones clave que medirán la fuerza de Donald Trump

Estados Unidos empezó este martes una jornada electoral decisiva en las elecciones de medio término (midterms), donde más de 40 millones de ciudadanos que votaron de manera anticipada marcan el pulso de una contienda crucial.

El mapa político de Washington está en juego y el margen de acción del presidente Donald Trump para lo que resta de su mandato dependerá directamente del equilibrio de poder que resulte de las urnas en el Capitolio.

Con mesas habilitadas desde las 7 (hora de Argentina) y comicios que se extenderán hasta la madrugada de nuestro país, la atención internacional está puesta en la capacidad de la oposición para generar un contrapeso institucional. Si los demócratas logran arrebatar la mayoría legislativa, el oficialismo enfrentará un escenario de mayor supervisión, eventuales bloqueos de proyectos y una intensa pulseada política en los dos años previos a las presidenciales.