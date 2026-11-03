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Abrieron los comicios: Estados Unidos vota en unas elecciones clave que medirán la fuerza de Donald Trump
Con la apertura de urnas en todo el país, el gobernante arriesga el control del Congreso: se definen bancas clave en la Cámara de Representantes, el Senado y gobernaciones estratégicas.
Estados Unidos empezó este martes una jornada electoral decisiva en las elecciones de medio término (midterms), donde más de 40 millones de ciudadanos que votaron de manera anticipada marcan el pulso de una contienda crucial.
El mapa político de Washington está en juego y el margen de acción del presidente Donald Trump para lo que resta de su mandato dependerá directamente del equilibrio de poder que resulte de las urnas en el Capitolio.
Con mesas habilitadas desde las 7 (hora de Argentina) y comicios que se extenderán hasta la madrugada de nuestro país, la atención internacional está puesta en la capacidad de la oposición para generar un contrapeso institucional. Si los demócratas logran arrebatar la mayoría legislativa, el oficialismo enfrentará un escenario de mayor supervisión, eventuales bloqueos de proyectos y una intensa pulseada política en los dos años previos a las presidenciales.
Elecciones de medio término en Estados Unidos 2026
«Misión Washington»: quiénes son los diputados y funcionarios argentinos que viajaron a presenciar la votación
La delegación nacional está integrada por representantes de diversos bloques y carteras clave:
– Oficialismo y aliados: Alberto Benegas Lynch, «Bertie» Benegas Lynch, Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio Rodríguez.
– Radicalismo y oposición: Lisandro Nieri y Karina Banfi (UCR), acompañados por Sabrina Selva y Sebastián Galmarini.
– Delegados del Poder Ejecutivo: Eduardo Menem (subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia), Ignacio María De la Riva (subsecretario de Asuntos Legales y Técnicos) e Ignacio Devitt (vicejefe de Gabinete).
«Gestión en 33 segundos»: el sugestivo spot que publicó Donald Trump en plena jornada electoral
La pieza audiovisual sintetiza su narrativa de campaña mediante un montaje vertiginoso que combina imágenes de multitudinarios mítines con escenas cotidianas junto a simpatizantes en locales de comida rápida. El clip cierra con secuencias de alto impacto simbólico —como su interacción con una popular «abuela de DoorDash» y abordajes al avión presidencial— en un claro intento por movilizar al electorado conservador mientras avanzan las votaciones.
https://t.co/ysF5EMIFMz— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 2, 2026
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