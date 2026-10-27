Elecciones en Israel: la oposición aventaja a Netanyahu, pero no logra una mayoría para gobernar

El bloque opositor al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lideraba por estrecho margen las elecciones legislativas celebradas este martes en Israel, aunque sin alcanzar la mayoría necesaria para formar Gobierno, según los primeros sondeos a boca de urna difundidos por las principales cadenas de televisión.

Elecciones en Israel: los primeros sondeos anticipan una derrota de Netanyahu

Según AFP, las proyecciones de los canales 11, 12 y 13 asignaban entre 52 y 53 escaños de los 120 del Parlamento al denominado Bloque del Cambio, encabezado por el centrista Gadi Eisenkot. En tanto, la coalición saliente de Netanyahu obtendría 50 bancas.

Tras conocerse las estimaciones, Eisenkot afirmó que los resultados reflejaban una “ausencia total de confianza” en el actual primer ministro y su Gobierno. Por su parte, Yair Lapid, actual líder de la oposición parlamentaria, calificó el desempeño del oficialismo como una “derrota aplastante”.

Los sondeos también anticipaban un resultado histórico para las dos listas árabes israelíes, que podrían sumar entre 17 y 18 escaños. La Lista Árabe Unida, liderada por Mansur Abás, obtendría siete bancas, mientras que la Lista Unificada conseguiría entre 10 y 11.

Las urnas cerraron a las 22, hora local, pese a que el Likud, partido de Netanyahu, había solicitado extender el horario de votación. La comisión electoral rechazó el pedido por falta de motivos que lo justificaran.

El resultado definitivo determinará si la oposición logra reunir apoyos suficientes para desplazar a Netanyahu del poder.