El partido de Eisenkot acusó a Netanyahu de «preparar el terreno» para impugnar los resultados electorales en Israel

Yashar, el partido del principal rival de Benjamin Netanyahu, acusó este martes al primer ministro de Israel de preparar «el terreno» para impugnar los resultados en caso de derrota.

Tras emitir su voto, Netanyahu declaró a los periodistas que los partidos liderados por árabes estaban «acudiendo a las urnas en cifras sin precedentes».

Elecciones en israel: acusación contra Benjamin Netanyahu



«Netanyahu está en pánico y prepara el terreno para impugnar los resultados«, declaró Yashar, el partido centrista de Gadi Eisenkot.

«Debemos superar al Likud (formación de Netanyahu) con un margen considerable; solo así no habrá lugar para sembrar la duda», añadió.

Eisenkot creció en el sur de Israel con padres que se encontraban entre los más de 100.000 judíos que emigraron de Marruecos en la década de 1950.

De ser elegido primer ministro, sería el primer israelí de ascendencia de Oriente Medio o del norte de África en liderar el país. Este grupo demográfico, conocido como mizrají, representa actualmente más de la mitad de la población judía de Israel y, en promedio, es más pobre y conservador que los israelíes de ascendencia europea. Los mizrajíes llaman cariñosamente a Eisenkot «dialna», que significa «nuestro» en el dialecto árabe del norte de África.

El mensaje de Netanyahu al votar en las elecciones en Israel

Luego de emitir su voto, Netanyahu dijo a sus seguidores que lo que estaba en juego en las elecciones era «garantizar la seguridad del Estado judío, asegurar nuestra seguridad y salvaguardar nuestro futuro».

Las elecciones del martes son vistas por muchos como un referéndum sobre el liderazgo del primer ministro.

El día más sangriento de la historia de Israel ocupa un lugar destacado en la campaña , pero no de la manera que muchos ajenos al conflicto podrían esperar. Prácticamente no ha habido debate sobre la conducta de Israel durante la guerra en Gaza, su ocupación de gran parte del sur del Líbano y partes de Siria , o sus dos guerras lanzadas contra Irán , todas las cuales cuentan con un amplio apoyo.

En cambio, los candidatos se han centrado en el liderazgo y la moral de Netanyahu ; su papel en el fallo de seguridad del 7 de octubre; sus esfuerzos por eximir a los judíos ultraortodoxos del servicio militar y una reforma judicial de 2023 que los críticos consideran un ataque a las instituciones democráticas de Israel.