Twitter: Elon Musk defiende el polémico plan para hacer pagas las cuentas verificadas

El nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, defendió su criticado lanzamiento de un servicio de suscripción pago para verificar las cuentas de los usuarios.



«La verificación generalizada democratizará el periodismo y empoderará la voz de la gente», tuiteó, respondiendo a las preocupaciones de asociaciones, anunciantes e incluso de Naciones Unidas, que temen un aumento de los discursos de odio y la desinformación en la red.



Con el nuevo plan, los usuarios que paguen 8 dólares al mes por el servicio de suscripción de la plataforma, llamado Twitter Blue, recibirán la marca azul que indica que la cuenta está verificada.



Esa característica se ofrece actualmente solo a las cuentas que cumplen ciertos requisitos, como ser de figuras públicas, un enfoque que Musk describió como un «sistema de señores y vasallos».

El lanzamiento será el miércoles



En los iPhones, la aplicación de Twitter ya menciona el nuevo servicio, pero su lanzamiento se aplazó al miércoles, un día después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, según el New York Times.



«Twitter tiene que convertirse, con diferencia, en la fuente de información más precisa sobre el mundo. Esa es nuestra misión», tuiteó Musk el domingo. Sin embargo muchos observadores temen la irrupción de cuentas falsas.



Musk también señaló a los que suplantan a otros en la plataforma. «A partir de ahora, cualquier usuario de Twitter que se haga pasar por otro sin especificar claramente ‘parodia’ será suspendido permanentemente», tuiteó Musk, añadiendo que los seudónimos estaban permitidos siempre y cuando los usuarios no participen en un «engaño malicioso».

El anuncio sobre las cuentas verificadas



El sábado, en una actualización para los dispositivos iOS de Apple disponible en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, Twitter indicó que los usuarios que «se suscriban ahora» podrán recibir la marca de cotejo azul junto a sus nombres, «al igual que las celebridades, empresas y políticos que ya sigues».



Si embargo, Esther Crawford, empleada de Twitter, tuiteó el sábado que «el nuevo Blue aún no está disponible; la carrera hacia nuestro lanzamiento continúa, pero algunas personas pueden vernos haciendo actualizaciones porque estamos probando e impulsando cambios en tiempo real». Las cuentas verificadas no parecían estar perdiendo sus marcas hasta el momento.

Influencers debaten dejar Twitter, pero ¿a dónde?

Con la ayuda de Twitter, Pariss Chandler creó una comunidad de personas de raza negra que tienen trabajos en el sector tecnológico y que al final se convirtió en la base para su propia compañía de reclutamientos.



Ahora, ella teme que todo ese se desplome si Twitter se vuelve un refugio para retórica racista y tóxica bajo el control de Elon Musk, un provocador en serie que ha indicado que pudiera relajar las reglas de contenido de la plataforma.



Con Twitter siendo el motor de casi todo su negocio, Chandler no ve buenas alternativas en medio de la incertidumbre.



«Antes de que Elon asumiera el control, sentí que el equipo estaba trabajando para hacer de Twitter una plataforma más segura, pero ahora parece que ellos no están ahí. No sé qué está sucediendo internamente. He perdido esperanzas en eso», declaró Chandler, de 31 años y fundadora de Black Tech Pipeline, un sitio web de reclutamientos y anuncios de empleos. «Estoy triste y aterrada por Twitter, tanto por los empleados como por los usuarios».



Esas aprensiones están pesando sobre muchos que han llegado a confiar en Twitter, una plataforma relativamente pequeña pero poderosa, que se ha convertido en una especie de plaza pública digital para influencers, responsables políticos, periodistas y otros líderes de opinión.



Musk, director general de Tesla y Space X, tomó el control de Twitter la semana pasada tras un acuerdo de 44.000 millones de dólares, haciendo sentir de inmediato su estilo impredecible.



Apenas días después, tuiteó un enlace a un reporte de un medio noticioso poco conocido que hizo una afirmación dudosa sobre el violento ataque contra el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi en la casa de la pareja en California. Musk borró el enlace poco después, pero fue un indicio preocupante para aquellos preocupados por la diseminación de la desinformación en internet.



Musk ha expresado además sus intenciones de relajar las protecciones contra el discurso de odio y de permitirle quizás al expresidente Donald Trump y otros comentaristas prohibidos regresar a la plataforma. Sin embargo, Musk ha atemperado la idea tras concluir la adquisición, prometiendo formar un «consejo de moderación de contenido» y no permitir el regreso de nadie que haya sido expulsado de la red hasta que se establezcan procedimientos sobre cómo hacerlo.