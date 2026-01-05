En fotos: así fue el trasladado de Nicolás Maduro al juzgado federal de Nueva York

Bajo un despliegue de seguridad sin precedentes, el líder venezolano Nicolás Maduro fue trasladado este lunes al Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan, en el bajo Manhattan.

Tras su captura en Caracas y un breve paso por instalaciones de la DEA, el mandatario arribó al helipuerto del Downtown en helicóptero, desde donde fue escoltado por un convoy blindado que paralizó el centro financiero para su primera comparecencia ante la justicia estadounidense

Está previsto que Maduro y su esposa, Cilia Flores, se presenten ante el juez encargado del caso pasado el mediodía de hoy. Durante esta audiencia inicial, serán notificados formalmente sobre los cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras. Según la Fiscalía del Distrito Sur, liderada por Jay Clayton, Maduro habría encabezado una estructura criminal que utilizó al Estado venezolano como plataforma logística para inundar el mercado estadounidense con estupefacientes.

El magistrado Alvin Hellerstein, veterano de casos de alto perfil como los del 11-S y el de Harvey Weinstein, será quien presida el proceso. En esta primera instancia, se verificarán las identidades de los acusados, se leerán los derechos y se determinarán las condiciones de detención, mientras se define si el juicio continuará en Nueva York o si será trasladado a Florida, posibilidad que dejó abierta la Casa Blanca.

La acusación sostiene que las actividades de Maduro no fueron hechos aislados, sino parte de una estrategia sistemática para desestabilizar a los Estados Unidos. El expediente describe al mandatario como el cabecilla del denominado «Cartel de los Soles», una red integrada por altos mandos militares y figuras políticas del chavismo.

Intervención de Estados Unidos en Venezuela: cómo impactará en el petróleo de Vaca Muerta

La captura de Nicolás Maduro confirmó un cambio drástico de estrategia en Estados Unidos: el gobierno norteamericano decidió actuar «fuera de la caja». Lejos de la diplomacia tradicional de las últimas décadas, la gestión de Donald Trump rompió los moldes institucionales para aplicar medidas de shock y sin intermediarios en el tablero latinoamericano.

El análisis fue desglosado por el periodista económico Pablo Wende en el aire de Río Negro Radio. Allí explicó que esta nueva forma de actuar —que se vio tanto en la intervención del mercado cambiario argentino como en la operación en Venezuela— tiene un trasfondo energético innegable, aunque advirtió que la reactivación petrolera del país caribeño será un «proceso lento y costoso».