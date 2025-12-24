En su mensaje para Navidad el papa León XIV hizo un llamado para una tregua global de paz por 24 horas «en todo el mundo»

El papa León XIV llamó a una tregua global de un día por Navidad y expresó su «gran tristeza» porque «aparentemente Rusia rechazó su petición».

«Renuevo mi llamado a todas las personas de buena voluntad para que respeten un día de paz, al menos en la festividad del nacimiento de nuestro Salvador», declaró el pontífice a los periodistas en la residencia de Castel Gandolfo, cerca de Roma.

El papa León XIV lamentó su rechazo a la petición de Navidad

Acerca de Ucrania, donde en las últimas horas ataques masivos rusos golpearon diversas regiones, el Papa León afirmó: “Realmente, entre las cosas que me causan mucha tristeza en estos días es el hecho de que, aparentemente, Rusia ha rechazado la petición de una tregua de Navidad”.

El Obispo de Roma reiteró, por tanto, su llamamiento a respetar un momento de tregua en Navidad: “Ojalá nos escuchen y haya 24 horas, un día de paz en todo el mundo”.

El papa León XIV sobre la Navidad en Medio Oriente

Con la mirada puesta aún en otro frente de guerra, el de Medio Oriente —donde se debate la “Fase 2” del alto el fuego—, León XIV recordó la “hermosa visita” que estos días realizó a Gaza el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén.

“Estuve en contacto con el párroco”, refiriéndose al padre Gabriel Romanelli, de la iglesia de la Sagrada Familia en la ciudad de Gaza. “Están intentando celebrar una fiesta en medio de una situación que sigue siendo muy precaria. Esperamos —añadió Robert Prevost— que el acuerdo por la paz siga adelante”.

Con AFP y Noticias Argentinas