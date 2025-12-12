Navidad sin vanidad: la mesa más grande de Nochebuena será en pleno centro de Neuquén

Más de 200 personas se reunen a celebrar la Nochebuena frente a la Catedral. Foto: gentileza.

“Si vos a la letra L y a la V las invertís, la palabra Navidad se transforma en Vanidad. Podría ser solamente un tema de escritura, pero puede también pasarnos en el corazón”, dice el padre Diego María Canale de Neuquén.

Sus palabras interpelan. Lleva más de 15 años como sacerdote en la provincia de Neuquén y es uno de los impulsores de la iniciativa solidaria que ya va por su segunda edición en la ciudad: “Navidad sin Vanidad”, un espacio de encuentro, fraternidad y alegría donde nadie se queda solo.

Este 24 de diciembre, distintas organizaciones sociales y la Diócesis de Neuquén convocan a compartir la Nochebuena frente a la Catedral bajo la luz de la Luna, con personas en situación de calle y familias sin techo.

“La propuesta es hacer una mesa grande, donde todos tengan un lugar, no solamente las personas que atraviesan la situación de calle, sino personas que van a pasar la Navidad solitos o que están tristes y que dicen ‘Yo quiero vivir una Navidad distinta’”, asegura el padre Diego.

La comida navideña se organiza a partir de donaciones. Una de las principales es la carne que llega desde el norte neuquino. Este año, muchos de los jóvenes que están en situación de calle van a formar parte de la cocina para preparar el menú.

En la previa, se recolectan donaciones en la parroquia María Madre de la Iglesia del Barrio Alta Barda y el día 24 se montará el espacio frente a la catedral con ropero, juguetes para niños, corte de pelo y demás propuestas desde la mañana. Para las personas en situación de calle regalarán un kit de higiene personal con ropa interior y medias.

“En esa mesa grande estamos llamados a participar todos», dice el vocero. En la noche del 24 de diciembre de 2024 se juntaron más de 200 personas y esperan ser más en 2025. «El protagonista es Jesús y todo el equipo de gente que trabaja para esto”, asegura.

“Todos estamos un poco rotos. Algunos un poquito más y otros un poquito menos, pero todos estamos rotos. Cuando los rotos nos juntamos para hacer cosas malas, nos rompemos más, pero cuando los rotos nos juntamos para hacer cosas buenas, sanamos”, dice el cura sobre el espíritu de la convocatoria.

Navidad sin vanidad: cómo surgió la propuesta

“Navidad no es lo que comemos, sino con quién nos encontramos, nos abrazamos”, resume. Desde lo personal, relata que desde que estaba en el seminario estudiando en Buenos Aires, siempre eligió que la Navidad sea “algo distinto”.

En toda su trayectoria, el padre decidió pasar esa fecha en hospitales, cárceles, instituciones de niños y adolescentes. “Cuando estaba en el norte neuquino, iba a distintos parajes y celebrábamos la Navidad”, recuerda. Al llegar a la capital, con la comunidad le dieron una vuelta de tuerca al ser una ciudad más grande, con mayor densidad poblacional y surgió la idea.

Desde la parroquia María Madre de la Iglesia del Barrio Alta Barda, de la que forma parte, realizan un trabajo sostenido con personas en situación de calle. Hay un grupo grande que participa acompañando a familias en el basural, otro que cocina para personas en situación de calle, y otro que acompaña con duchas móviles tres veces por semana.

Navidad sin vanidad: más de 80 voluntarios

Un grupo de voluntarios -que ya llegó a las 80 personas- se prepara para ayudar esa noche con los preparativos: armado de mesas, sillas, manteles, decoración, comida, bebidas. La convocatoria aún está abierta para anotarse. Pueden inscribirse para participar en distintos horarios.

Una de las anécdotas más simbólicas del 2024, fue cuando uno de los voluntarios detectó que una familia revolvía un tacho de basura a metros de distancia. Y les cambió la Navidad porque esa familia se pudo sentar a compartir y comer un plato de comida luego de que se los invitara.

“A veces, el ejercicio voluntario no es estar sirviendo a la mesa, sino solamente sentarse para compartir”, dice el sacerdote.

Navidad sin vanidad: cómo colaborar con donaciones

Las personas que quieran aportar pueden hacerlo de dos maneras: donar a través de transferencias o insumos; o bien sumarse al voluntariado inscribiéndose en un formulario (click acá)

Las transferencias se pueden realizar al Alias: nochedelacaridad.nqn a nombre de Juan Espinoza (Naranja X) y enviar comprobante al 2996730277.

Las donaciones físicas pueden ser: juguetes, elementos de mesa dulce (pan dulce, budín, turrones, garrapiñadas), bebidas sin alcohol (gaseosas, jugos), ropa en buen estado, elementos de higiene personal (shampoo, crema enjuague, jabón, cepillo de dientes, desodorantes, toallitas femeninas) y toallas.

Se pueden llevar de lunes a viernes en la parroquia María Madre de la Iglesia (Los Pensamientos y Ceibo, barrio Alta Barda) de 8 a 12 y de 17 a 20.