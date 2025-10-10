María Corina Machado, la opositora venezolana, ganó el Premio Nobel de la Paz 2025: «¡Estoy en shock!»

En una sorpresiva decisión, el Comité Nobel noruego anunció este viernes que el Premio Nobel de la Paz 2025 sería para la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, quien lleva casi un año escondida debido a la represión del régimen de Nicolás Maduro. El jurado destacó «su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos».

El Comité argumentó que Machado se destacó por promocionar los «derechos democráticos del pueblo de Venezuela» y por su «lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

La líder opositora venezolana lleva casi un año escondida en Venezuela debido a la represión del Gobierno de Maduro tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que Machado apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia.

El reconocimiento fue destacado por González Urrutia en su cuenta de X, junto al video de la llamada telefónica con Machado a quién se la escucha decir: «Estoy en shock». «¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela!», escribió Urrutia.

Quién es María Corina Machado

María Corina Machado Parisca es una política, ingeniera industrial y profesora venezolana. Es una de las figuras más destacadas de la oposición al chavismo y es la fundadora y coordinadora nacional del movimiento político Vente Venezuela.

Trayectoria Política:

Fue Diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado Miranda, desde enero de 2011 hasta marzo de 2014.

por el estado Miranda, desde enero de 2011 hasta marzo de 2014. Cofundó la asociación civil venezolana Súmate (2002-2010), que promovió el referéndum revocatorio contra el entonces presidente Hugo Chávez en 2004.

(2002-2010), que promovió el referéndum revocatorio contra el entonces presidente Hugo Chávez en 2004. En 2023, ganó las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria Democrática con más del 90% de los votos para ser la candidata presidencial de la oposición.

A pesar de ganar las primarias en 2023, su candidatura presidencial fue frustrada por una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años, la cual fue ratificada por la corte suprema. Posteriormente, respaldó la candidatura de Edmundo González Urrutia para las elecciones presidenciales de 2024.