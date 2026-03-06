Javier Milei inicia otra gira internacional: cumbre con Trump, inauguración del Argentina Week y viaje a Chile

Luego de promulgar la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, el presidente se encamina a dar inicio a su agenda internacional. Esta tarde de viernes emprenderá un nuevo viaje a Estados Unidos donde asistirá a distintos eventos como la cumbre con Donald Trump y la inauguración del Argentina Week.

La agenda internacional de Javier Milei

Javier Milei permanecerá cinco días en Estados Unidos y luego partirá a Chile para formar parte de la ceremonia de mando al reciente electo José Antonio Kast.

Desde la Casa Rosada informaron que el mandatario y la delegación integrada por gran parte del Gabinete, partirá a las 14 (hora argentina) rumbo a la ciudad de Miami. Se espera su arribo a las 22:30.

Su agenda de actividades iniciará el sábado 7 de marzo. Javier Milei dará el presente en la Cumbre de los Escudos convocada por el republicano Donald Trump. El encuentro nuclea a 11 naciones de Latinoamérica aliadas al anfitrión bajo el objetivo de neutralizar la presencia de China en la región.

Por el momento confirmaron asistencia junto a la Argentina los presidentes de Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. También se espera la participación del presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Trump tiene previsto ofrecer un almuerzo y el intercambio culminará con la entrega del Premio de la Hispanic Prosperity Gala, organizado por Latino Wall Street, que se celebra en Mar-a-Lago en reconocimiento a líderes globales de la derecha.

El mismo sábado a las 21.30, Javier Milei viajará escoltado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros Federico Sturzengger (Desregulación y Transformación del Estado), Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) a la ciudad de Nueva York.

El domingo 8, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el mandatario frenará el cronograma de actividades y visitará la Tumba del Rebe Lubavitch durante la mañana. Se trata de la féretro del líder religioso, el séptimo líder de la dinastía jasídica Jabad-Lubavitch, ubicada en el cementerio de Montefiore en Queens.

El lunes a las 14 retomará la agenda internacional y Javier Milei disertará en la Yeshiva University. Ese día cerrará la jornada con un discurso en una Gala Anual J100 de The Algemeiner, el célebre evento que reconoce a las 100 personas más influyentes en respaldo a Israel.

Para el martes 10, Javier Milei se reunirá a las 9.50 con el titular del CEO del JP Morgan, Jaime Dimon, e inaugurará formalmente la Argentina Week 2026. El evento que se hizo con el objetivo de atraer inversores al país.

La actividad fue organizada por la Embajada Argentina en los Estados Unidos, el JPMorgan y el Bank of America. Según lo informado, estarán presentes los ministros, la secretaria general de la Presidencia y el embajador argentino Alejandro Oxenford.

Ese mismo día, al mediodía, el libertario y su comitiva partirán a Santiago de Chile para el miércoles asistir a la Ceremonia de asunción presidencial del reciente electo Kast, que se realizará en el Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso.

Con información de Noticias Argentinas