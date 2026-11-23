Elecciones en España 2026: cuándo son, qué se elige y quiénes son los principales candidatos.-

La campaña electoral en España ingresa en su recta final de cara a los comicios generales del próximo domingo 29 de noviembre 2026 (29-N), una cita decisiva que definirá el rumbo político del país europeo para los próximos cuatro años.

Mientras miles de ciudadanos residentes en el exterior de España, incluidos los empadronados en consulados como Buenos Aires, París y Londres, ya comenzaron a emitir su sufragio presencial, la contienda interna entra en horas clave antes de que comience la veda de difusión de encuestas establecida por la legislación española.

Cuándo son las elecciones en España y qué se elige el 29 de noviembre 2026

De acuerdo con el cronograma oficial regulado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y los reportes de agencias internacionales como EFE y Europa Press, el proceso electoral presenta fechas y reglas institucionales precisas:

Fecha de votación y voto exterior : la jornada electoral principal se celebrará el domingo 29 de noviembre 2026 en todo el territorio español. En paralelo, los españoles residentes en el extranjero disponen de plazo hasta el jueves 26 de noviembre 2026 para depositar su voto presencial en las oficinas consulares habilitadas.

: la jornada electoral principal se celebrará el domingo en todo el territorio español. En paralelo, los españoles residentes en el extranjero disponen de plazo hasta el jueves para depositar su voto presencial en las oficinas consulares habilitadas. Veda de sondeos electorales : según establece el artículo 69 de la normativa electoral española, este lunes 23 de noviembre 2026 es el último día habilitado para publicar encuestas, rigiendo la prohibición total de difusión de sondeos entre el martes 24 y el sábado 28 de noviembre 2026.

: según establece el artículo 69 de la normativa electoral española, este lunes es el último día habilitado para publicar encuestas, rigiendo la prohibición total de difusión de sondeos entre el martes 24 y el sábado 28 de noviembre 2026. Qué cargos se renuevan: en las elecciones generales de España, los ciudadanos no eligen directamente al jefe del Ejecutivo, sino que renuevan las dos cámaras de las Cortes Generales (el Congreso de los Diputados y el Senado). Posteriormente, el nuevo Congreso es el encargado de votar la investidura del próximo presidente del Gobierno.

Quiénes son los candidatos en las elecciones de España: Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y las fuerzas clave

Tras una campaña marcada por el debate televisivo cara a cara organizado por la Academia de Televisión, y actos simultáneos en regiones disputadas como Murcia y Cataluña, el escenario político presenta dos grandes bloques y un abanico de fuerzas regionales determinantes: