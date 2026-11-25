Elecciones en España 2026: qué argentinos pueden votar desde el país y cuál es la fecha límite
Con un padrón récord de más de 524.000 habilitados, los argentinos con ciudadanía española pueden sufragar en el país hasta el jueves 26 de noviembre 2026 antes de los comicios generales.
A pocos días de las elecciones generales anticipadas en España, previstas para este domingo 29 de noviembre 2026, miles de ciudadanos argentinos con doble nacionalidad cuentan con las últimas horas para emitir su voto desde el país.
Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de España (INE) y las disposiciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación difundidas por el Consulado General de España en Buenos Aires, y consignadas también por el portal Infobae, la ventana para votar de manera presencial en las sedes consulares concluye este jueves 26 de noviembre 2026, por lo que resulta fundamental verificar los requisitos de ciudadanía e inscripción censal antes de concurrir.
Con un total de 524.852 electores habilitados, Argentina lidera el padrón exterior español por encima de Francia y Estados Unidos, consolidándose como el distrito extranjero de mayor peso demográfico para la renovación de las Cortes Generales.
Qué argentinos están habilitados para votar en las elecciones de España desde el país
El derecho al sufragio en las elecciones generales españolas no depende del lugar de nacimiento, sino de la titularidad de la nacionalidad española y de la correcta inscripción previa en los registros consulares.
De acuerdo con la normativa electoral oficial vigente para la convocatoria del 29 de noviembre 2026, pueden participar dos grupos específicos:
- Argentinos con ciudadanía española residentes permanentes (CERA): están habilitados los ciudadanos con doble nacionalidad mayores de 18 años que residen de forma habitual en Argentina, siempre que figuren dados de alta en su demarcación consular e incorporados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), cuyo padrón vigente cerró el 1 de agosto 2026 (con una instancia extraordinaria de reclamos que finalizó el 19 de octubre 2026).
- Ciudadanos españoles en tránsito o estadía temporal (ERTA): pueden votar quienes mantienen su domicilio habitual en España pero se encuentran temporalmente en territorio argentino, siempre que figuren en el censo de residentes en España y se hayan inscripto como no residentes en el Registro de Matrícula Consular, aunque en esta modalidad el plazo para enviar el voto por correo certificado venció el 25 de noviembre 2026.
- Quiénes quedan excluidos de la votación: los ciudadanos argentinos que no posean la nacionalidad española tramitada y vigente, o aquellos que habiéndola obtenido no hayan completado su alta en el censo electoral antes del cierre oficial, no están habilitados para sufragar en estos comicios.
Cómo y hasta cuándo votar en Argentina para las elecciones generales de España
Para quienes integran el padrón CERA en Argentina, el procedimiento establecido por el Consulado General de España en Buenos Aires y las oficinas consulares del país exige cumplir con una serie de pasos y horarios estrictos:
- Fecha límite y horario presencial: la votación en urna en la sede consular porteña (Guido 1770, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en las demarcaciones habilitadas se extiende hasta este jueves 26 de noviembre 2026 inclusive, en el horario de 10 a 19.
- Documentación obligatoria: para acreditar identidad es indispensable presentar DNI español (físico o digital a través de la aplicación MiDNI), pasaporte español o permiso de conducir español; en caso de no contar con ninguno de ellos, se debe tramitar en el momento un certificado de inscripción en el Registro de Matrícula Consular.
- Certificado censal y papeletas: si el elector ya posee el certificado de inscripción en el CERA y el sobre cerrado con las boletas recibidas por correo, puede dirigirse directamente a las urnas; de lo contrario, el Consulado entrega tanto el certificado censal como las papeletas impresas oficiales (que también pueden descargarse desde el sitio del INE).
- Normas dentro del establecimiento: las autoridades consulares recordaron que el ingreso debe realizarse con los teléfonos celulares apagados, quedando prohibido tomar fotografías o grabar videos en el interior de la sede.
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