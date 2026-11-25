A pocos días de las elecciones generales anticipadas en España, previstas para este domingo 29 de noviembre 2026, miles de ciudadanos argentinos con doble nacionalidad cuentan con las últimas horas para emitir su voto desde el país.

Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de España (INE) y las disposiciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación difundidas por el Consulado General de España en Buenos Aires, y consignadas también por el portal Infobae, la ventana para votar de manera presencial en las sedes consulares concluye este jueves 26 de noviembre 2026, por lo que resulta fundamental verificar los requisitos de ciudadanía e inscripción censal antes de concurrir.

Con un total de 524.852 electores habilitados, Argentina lidera el padrón exterior español por encima de Francia y Estados Unidos, consolidándose como el distrito extranjero de mayor peso demográfico para la renovación de las Cortes Generales.

Qué argentinos están habilitados para votar en las elecciones de España desde el país

El derecho al sufragio en las elecciones generales españolas no depende del lugar de nacimiento, sino de la titularidad de la nacionalidad española y de la correcta inscripción previa en los registros consulares.

De acuerdo con la normativa electoral oficial vigente para la convocatoria del 29 de noviembre 2026, pueden participar dos grupos específicos:

Argentinos con ciudadanía española residentes permanentes (CERA) : están habilitados los ciudadanos con doble nacionalidad mayores de 18 años que residen de forma habitual en Argentina, siempre que figuren dados de alta en su demarcación consular e incorporados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), cuyo padrón vigente cerró el 1 de agosto 2026 (con una instancia extraordinaria de reclamos que finalizó el 19 de octubre 2026).

: están habilitados los ciudadanos con doble nacionalidad mayores de 18 años que residen de forma habitual en Argentina, siempre que figuren dados de alta en su demarcación consular e incorporados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), cuyo padrón vigente cerró el 1 de agosto 2026 (con una instancia extraordinaria de reclamos que finalizó el 19 de octubre 2026). Ciudadanos españoles en tránsito o estadía temporal (ERTA) : pueden votar quienes mantienen su domicilio habitual en España pero se encuentran temporalmente en territorio argentino, siempre que figuren en el censo de residentes en España y se hayan inscripto como no residentes en el Registro de Matrícula Consular, aunque en esta modalidad el plazo para enviar el voto por correo certificado venció el 25 de noviembre 2026.

: pueden votar quienes mantienen su domicilio habitual en España pero se encuentran temporalmente en territorio argentino, siempre que figuren en el censo de residentes en España y se hayan inscripto como no residentes en el Registro de Matrícula Consular, aunque en esta modalidad el plazo para enviar el voto por correo certificado venció el 25 de noviembre 2026. Quiénes quedan excluidos de la votación: los ciudadanos argentinos que no posean la nacionalidad española tramitada y vigente, o aquellos que habiéndola obtenido no hayan completado su alta en el censo electoral antes del cierre oficial, no están habilitados para sufragar en estos comicios.

Cómo y hasta cuándo votar en Argentina para las elecciones generales de España

Para quienes integran el padrón CERA en Argentina, el procedimiento establecido por el Consulado General de España en Buenos Aires y las oficinas consulares del país exige cumplir con una serie de pasos y horarios estrictos: